محمد رمضان يجمع سمية الخشاب بطليقها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات بصور تجمع للمرة الأولى الفنانة المصرية سمية الخشاب، بطليقها السابق المطرب أحمد سعد ويتوسطهما الفنان محمد رمضان، ليتضح لاحقاً أنه مشهد من مسلسل "موسى" الذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني.

ويعد هذا الاجتماع الأول للثنائي الشهير، بعد انفصالهما الذي وصل إلى القضاء وباتت خلافاتهم العنوان الأبرز في الوسط الفني في فترة سابقة.

كما نشر المطرب أحمد سعد على حسابه بموقع الصور "إنستجرام" صوراً من كواليس حلقة مسلسل موسى الـ 21 في حفل زفاف محمد رمضان على سمية الخشاب، وهو يغني ويرقص بالفرح.

وعلق على صور الزفاف بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مع ذكر حساب محمد رمضان: "فرح موسى فرحنا كلنا، مبروك يا حبيب قلبي"، متجاهلاً ذكر حساب سمية الخشاب.