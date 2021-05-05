ميجان تنشر عن علاقة الأمير هاري وآرتشي

كتبت دوقة ساسكس ميجان ماركل كتاب أطفال مستوحى من العلاقة بين زوجها هاري وابنها آرتشي، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

ويحمل أول كتاب لميجان للأطفال عنوان "ذا بينش"، ويدور حول الرابطة الخاصة بين الأب والابن، من وجهة نظر الأم، حسبما أعلنت دار "راندام هاوس تشيلدرنز بوكس" للنشر.



وسيتم طرح الكتاب المصور للبيع في الثامن من يونيو، ويعرض الكتاب صورا تروي أحداثه من أعمال الفنان الأميركي كريستيان روبنسون، فيما سجلت الدوقة الصوت في النسخة المسموعة من الكتاب.

وقالت ميجان، الحامل في أنثى: "بدأ (ذا بينش) كقصيدة كتبتها لزوجي في عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي".

