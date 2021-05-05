“بيونتك” تكشف مفاجأة بشأن "معضلة تخزين" لقاح كورونا

بعد أن شكلت مسألة تخزين اللقاح صعوبة أمام تصدير اللقاح ونقله إلى دول خارجية، تعمل شركة بيونتك للحصول على الموافقة على نسخة جديدة من لقاح ضد فيروس كورونا، يمكن تخزينه في ثلاجات من 2 إلى 8 درجات مئوية، وفق ما قال الرئيس التنفيذي أوغور شاهين، يوم الثلاثاء.

وأوضح شاهين أن لدى الشركة تركيبة جديدة من اللقاح يمكن تخزينها في ثلاجات بحرارة 8 درجات مئوية، مضيفاً أن الشركة تنتظر الموافقة عليها، وذلك بدلاً من تخزينها في درجة حرارة 80 درجة تحت الصفر كما في التركيبة القديمة.

كما كشف أن التركيبة الجديدة للقاح يمكن أن تحفظ لمدة 6 أشهر.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأميركية سيكون فعالاً أيضاً ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا.

ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معاً، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.

كما كانت بيونتيك أعلنت في الفترة الماضية أنها ستنتج ملياري جرعة في العام الحالي، من اللقاح الذي تتشارك به مع شركة فايزر الأميركية والمضاد لفيروس كورونا.