ترامب يطلق شبيهة "تويتر"

يريد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التواصل مع أنصاره عبر موقعه الإلكتروني بعد منعه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وأطلق ترامب صفحة مدونة على موقعه الثلاثاء، وهي مشابهة بصريا لتويتر ولكنها تحتوي على منشورات فقط من ترامب.

كما يمكن لأنصار ترامب من الناحية الفنية استخدام تلك المدونة لإعادة نشر تصريحات ترامب على تويتر أو فيسبوك، حيث أن هناك خيار مشاركة أي منشور قصير كاقتباس عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المنصات ستسمح بمثل هذا النشاط.

وكان ترامب قد مُنع من استخدام تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير الماضي.