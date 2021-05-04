انطلاق المعركة القضائية بين «إبيك غيمز» و«آبل»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

بدأت محكمة في كاليفورنيا النظر في الدعوى المقدمة من «إبيك غيمز»، ناشرة لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» ضد عملاق التكنولوجيا «آبل»، وتنظر المحكمة على مدى ثلاثة أسابيع اتهامات متبادلة بالاحتكار والجشع في قضية ستترك أثراً كبيراً على اقتصاد التكنولوجيا برمّته وعلى المنصات الرقمية التي يستخدمها المليارات.

واتهمت وكيلة «إبيك» المحامية كاثرين فورست في مرافعتها الأولية «آبل» بحصار أكثر من مليار مستخدم داخل «حديقة مسوّرة»، في إشارة إلى ممارسة الشركة سلوكيات احتكارية تتحكم عبرها في المستخدمين والمطورين.