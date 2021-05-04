الأسنان تتطلب عناية خاصة خلال رمضان

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تتطلب الأسنان خلال شهر رمضان روتيناً خاصاً للعناية بها أثناء الصيام، لاسيما مع تغيير العادات الغذائية اليومية، إلى ذلك يقترح الدكتور شريف مسعود من مركز «بسمة الصحي» هذه الخطوات للاهتمام بالأسنان أثناء شهر رمضان.

منها الالتزام بروتين مناسب للعناية والاهتمام بها مع الحرص على تنظيفها بالخيط لمدة دقيقتين قبل النوم وبعد السحور مباشرةً، الإكثار من من شُرب السوائل، وأهمها الماء والعصائر الطازجة والابتعاد عن الشراب المحلى، لتجنب الجفاف، تناول وجبات متوازنة غنية بالفاكهة والخضراوات عند الإفطار، التخفيف من تناول الأطعمة المالحة والمقلية والحارة، والمشروبات التي تحتوي على «الكافيين» والتي يمكن أن تسبب جفاف الفم.

وأكد مسعود ضرورة الانتظام في تنظيف الأسنان، باستخدام الخيط، وغسول الفم أو أعواد المسواك مباشرة بعد تناول وجبات الطعام، مع الحدّ من تناول الثوم والبصل أثناء الإفطار، وذلك للحفاظ على رائحة منعشة للفم، ولتجنب صرير الأسنان خلال الصيام وتخفيف الضغط عليها، فإنه أكد ضرورة الحافظ على استرخاء الفكّ بأخذ نفس عميق من وقتٍ لآخر وإرخاء عضلات الوجه، أما إذا كان الصائم يستعمل مصففات الأسنان فعليه الاهتمام بها وغسلها بالماء البارد وفرشاة ومعجون الأسنان بانتظام.