لص يقوم بعمل استثنائي

الاتحاد (مصطفى أوفى)- أوقفت الشرطة في مقاطعة هونان بوسط الصين، لصاً سطا على رجل عجوز وسرق منه ماله، بحسب ما نقلته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية على موقعها الإلكتورني.

إلا أن اللص ندم على ما يبدو على فعلته وأعاد إلى العجوز معظم الأموال التي سرقها منه. وعندما سألته الشرطة لماذا أعاد الأموال، أجاب اللص: "قد تكون كل مدخراته".

وأظهرت لقطات من شريط فيديو للمراقبة، اللص يتتبع رجلاً عجوزاً في الحافلة ويجلس خلفه. ثم أخذ حقيبة الرجل العجوز ووجد بداخلها 8000 يوان (1233 دولارًا) نقدًا. تردد اللص لفترة من الوقت، ثم أخذ 500 يوان قبل أن يعيد ما تبقى من المال إلى الحقيبة ويغادر.

عندما وصل الرجل العجوز إلى منزله، أدرك أن المال سرق من الحقيبة واتصل بالشرطة التي سرعان ما ألقت القبض على اللص.

عندما سئل عن سبب ارتكابه الجريمة ثم "رد" معظمها، أجاب اللص بأنه لا يريد سرقة ما يمكن أن يكون مدخرات حياة الرجل العجوز، مضيفاً أنه كان يخشى أن تؤدي سرقته لكل المال إلى تفاقم جريمته. لكن الشرطة لم تقتنع بروايته. وقال ضابط شرطة: "السرقة فعل يصنف على أنه جريمة، مهما كان المبلغ المالي".