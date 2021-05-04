عمر العبداللات يحصل على «الإقامة الذهبية» في الإمارات

حصل الفنان عمر العبداللات، على «الإقامة الذهبية» في دولة الإمارات.. وأعرب عن سعادته عقب منحه الإقامة الذهبية، إذ كتب على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تشرفت اليوم وبوجوي في دولة الإمارات العربية الحبيبة على كرم الثقة ومنحي «الإقامة الذهبية» التي أعتبرها تشريفاً أعتز به.

والجدير بالذكر أن الفنان عمر العبداللات متواجد حالياً في الإمارات لتسجيل وتجهيز مجموعة من الأعمال الفنية المنوعة بين العاطفي والوطني، حيث يستعد لتسجيل عمل فني وطني من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار وألحان الفنان عمر العبداللات، كما يضع اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «بنلتقي»، من كلمات الشاعر محمد القاسمي وألحان عبدالله آل سهل، وتوزيع موسيقي حسام كامل ومن إنتاج شركة تيونز آرابيا لصاحبها السيد حسن طالب.

وتعاون الفنان عمر العبداللات مع الشاعر السعودي الكبير سعود الشربتلي بعدد ثلاثة أغانٍ ستطرح قريباً بالأسواق بعنوان «الفنجان» لحن فلكلور ووزعها موسيقياً الموزع الكويتي ربيع الصيداوي، وأغنيتين بعنوان «ابن الناس» و«آخر حكايتنا» من ألحان الفنان عمر العبداللات.