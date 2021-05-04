بيل جيتس وميليندا يعلنان انفصالهما بعد 27 عاماً

أعلن الملياردير الأميركي بيل جيتس وزوجته ميليندا، إنهما سينهيان زواجهما الذي دام 27 عاماً.

وكتب الزوجان في بيان مشترك نشره مؤسس مايكروسوفت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

"بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قراراً بإنهاء زواجنا".

وجاء في البيان: "على مدى السنوات الـ 27 الماضية، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة".

وأضاف البيان:"نحن نواصل مشاركة الإيمان بتلك المهمة وسنواصل عملنا معاً في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أننا يمكن أن ننمو معا كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا."

يشار إلى أن آل جيتس يديران معاً مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية الشهيرة.

وفي الدول النامية، ينصب تركيز المؤسسة على تحسين الصحة وتوفير الفرص للأشخاص للخروج من دائرة الجوع والفقر المدقع.

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وفي الولايات المتحدة، تسعى المؤسسة إلى ضمان حصول الأشخاص على ما يحتاجون إليه، على قدم المساواة، لتحقيق النجاح في المدارس والحياة، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين لديهم أقل الموارد.

وأكد بيل، وهو واحد من أغنى أغنياء العالم، في مقابلات أن أبناءه يجب أن

يرثوا جزءاً صغيراً فقط من ثروته.

وقدرت مجلة "فوربس" أن قيمة ثروته تزيد على مئة مليار دولار.