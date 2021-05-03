سحب الدخان تغطي سماء سيدني

سيدني (أ ف ب)

غطت سيدني الاثنين سُحُب من الدخان منبعثة من عمليات حرق وقائية في الغابات، ما دفع السلطات إلى الحدّ من عدد هذه العمليات، داعيةً السكان إلى البقاء في منازلهم.

وتلجأ عناصر الإطفاء الأسترالية إلى تقنية الحرق لتنظيف أرضيات الغابات لتقليص فرص اندلاع الحرائق فيها.

وأعلنت إدارة الإطفاء أن رياحاً ضعيفة وانقلاباً حرارياً ساهما في امتداد الدخان إلى الجزء السفلي من المدينة.

وأُلغيَت رحلات العبّارات بعد تسجيل زيادة ملحوظة لمستوى تلوث الهواء، وتوقعت إدارة الإطفاء أن تنقشع السحب الحالية في غضون أيام قليلة.