الأمير هاري يدعم لقاح كورونا

لوس انجليس (أ ف ب)

شارك الأمير البريطاني هاري مع عدد من نجوم البوب بينهم جنيفر لوبيز في حفل موسيقي، أقيم في لوس أنجليس بهدف دعم وتسريع حملات التلقيح ضد كورونا وتوسيعها عالمياً، وأعرب الأمير عن دعمه الهند في مواجهة موجة التفشي التي تجتاحها.. وحمل الحفل عنوان: «فاكس لايف: حفلة موسيقية لتوحيد العالم»، وتضمنت مداخلات مسجلة بالفيديو لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنسية الكاثوليكية والرئيس الأميركي جوبايدن، ومشاركة حضورية لعدد من نجوم هوليوود، منهم بن أفليك وشون بن.

ويُعرَض الحفل على شاشات التلفزيون وعلى «يوتيوب» في 8 مايو.