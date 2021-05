جون لويس.. الشهير بالحاج إبراهيم بن عبد الله

جون لويس بوركهارت 1784-1817 مغامر من طراز خاصّ، ومستشرق ورحّالة سويسري زارأفريقيا والشام ومصر والحجاز والسودان، وآثار البتراء في الأردن، ومن هناك انطلق إلى مكة المكرمة، وأعلن إسلامه، وأدى فريضة الحج، وأطلق على نفسه الحاج إبراهيم بن عبد الله.

زار الرحّالة السويسري مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة وينبع خلال عامي 1814 و1815. تجوّل فيها مدّة من الزمن تبلغ عشرة أشهر، وسجّل كلّ ما شاهده، وكلّ ما عنّ له عن تلك البلاد وأهلها، وأنماط حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.. ولبوركهارت كتب منها: رحلات في بلاد الشام، رحلات في بلاد النوبة، رحلات في شبه الجزيرة العربية.

تعلّم اللغة العربية

درس بوركهارت اللغة العربية فترة قصيرة في جامعة كمبريدج، وفي سوريا تعلّمها جيداً، ثمّ قام بترويض نفسه على الحياة القاسية استعداداً لخوض مغامرته في بلاد العرب، لأنّه قرأ عنها الكثير. أولى تجاربه كانت أن يتنقل في الأرياف على قدميه في أثناء اشتداد الحرارة، ويأكل الخضراوات فقط، ويشرب الماء، وينام على الأرض الجرداء.

مضى قرنين كاملين منذ أن زار المغامر السويسري الشاب أجزاء واسعة من بلاد العرب، ترك عنها حصاداً قيّماً يعدّه المستشرقون والمؤرّخون مصدراً وثائقيّاً عن المنطقة وعادات أهلها ومظاهر حياتهم الدينية.

يعدّ كتابه «رحلات إلى شبه الجزيرة العربية» من المصادر المهمّة لتاريخ العرب في مطلع القرن التاسع عشر، قدّم فيه معلومات عن مكّة، وشعائر الحجّ تميزها المصداقية والدقّة، وذكر تفاصيل مهمّة عن أوضاع المدن الحجازية، وميناء جدّة محطّته الأولى بعد قدومه من مصر.

عادات وأخلاق

وقضى بوركهارت ثلاث سنوات في مدينة حلب السورية، تعلّم خلالها اللغة العربية، وتعرّف إلى الثقافة العربية والإسلامية، وانبهر بعادات وأخلاق المسلمين وارتباطهم بقيم دينهم، وشجّعه ذلك على اعتناق الإسلام. وأدّى فريضة الحجّ سنة 1814، ومكث في مكة حتى منتصف عام 1815.

هو أول من رسم خريطة لمدينة مكّة، وتميّز برحلاته إلى بلدان المنطقة.

كان شغوفاً بحياة الناس وعاداتهم وطقوسهم، ويحترمها إلى أقصى الحدود. صادفت رحلته إلى مكّة شهر رمضان. فتحدّث عن روح الاحتفاء برمضان، وعن الحرم المكّي، وما يزخر به من أجواء روحانية كبيرة، حيث الفوانيس تتلألأ ليلاً، وتنير جميع أركانه، هذا المكان الذي يكتظ بالحجّاج الذين يقصدون زيارته والصلاة فيه ثم ينتقلون لزيارة قبر الرسول.. وكان فطور الصائمين آنذاك لا يتعدّى بعض حبّات من التمر وأرغفة الخبز وقطع الجبن والأعناب، وكان بعض الرجال يقومون بتوزيع الطعام على الصائمين الجالسين، وعند سماع الأذان يبدأ المصلّون بتناول جرعة من الماء، ومن ثمّ تناول الطعام بعد الصلاة، ثمّ يعود الصائمون إلى بيوتهم حيث يكملون طعام الإفطار.

بعد إتمام ذلك، يعودون إلى المسجد من أجل أداء صلاة العشاء. وأمضى بوركهارت في مكّة المكرّمة ثلاثة أشهر، وتعايش مع أهلها وبفي معهم حتى أدّى مناسك الحجّ.

رحلات ومغامرات

روايات جون لويس بوركهارت عن رحلاته ومغامراته في الشرق الأوسط في مطلع القرن التاسع عشر تضمنت بلداناً عديدة منها: جزيرة العرب وسوريا ومصر والسودان. ودراسته في جامعة كامبريدج للغة العربية والإسلام هيأته للقيام برحلاته الاستكشافية. تعرّف على محمد علي باشا، حاكم مصر، وسافر إلى سوريا في العشرين من عمره، وأتقن اللغة العربية هناك وقدم نفسه كدارس للإسلام والصوفية، وكتب مؤلفه الشهير «ترحال في جزيرة العرب» الذي تميز بمنهجه الإنثروبولوجي والجغرافي. وتعمق في الكتابة عن تفاصيل القبائل العربية أيام حكم محمد علي باشا. كما كتب عن سوريا وبلاد الشام وسيناء ووادي النيل؛ والبدو. وقد صدر هذا الكتاب في مجلدين، ضمّنهما مجموعة من الخرائط والرسوم البيانية التي توضح تفاصيل الحج والتجارة آنذاك. وقد تم نشر هذا الكتاب تحت رعاية الجمعية الأفريقية لدعم استكشاف أفريقيا، التي تأسست في إنجلترا عام 1788 لرعاية استكشاف أفريقيا والسعي للقضاء على تجارة العبيد الأفارقة التي كانت رائجة آنذاك.

البحث والاستكشاف

يعود الفضل إلى بوركهارت في كتابة جزء من تاريخ الجزيرة العربية برؤية واضحة وصادقة كانت نقطة انطلاق لدراسات أخرى فيما بعد.

اتبع أسلوب التقصي في البحث والاستكشاف. كما قدم وصفًا ناضجًا لكل من جدة ومكة المكرمة بشكل موسوعي. وجاء من بعده الرحالة والمستشرقون واقتطفوا من أقواله وملاحظاته أي كان لهم مرجعًا تاريخيًا هامًا بعد مرور أربعين عامًا على رحلته. وبعد أن تحسنت علاقته بمحمد على باشا بعد أن كانت على وفاق، عاد إلى المدينة المقدسة وهو على استعداد لتأدية شعائر الحج وقد قام بذلك مع مجموعة من المؤمنين كما ذكر مترجم كتابه «ترحال في الجزيرة العربية» الذي اعتبر من أدق الكتب عن تلك الفترة.

