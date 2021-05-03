نشوى مصطفى.. فاطمة الحوسني وجمعة علي فاكهة «اللي نحبهم»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

اعتبرت الفنانة المصرية نشوى مصطفى نفسها محظوظة، لأنها شاركت في بطولة عدد من الأعمال الدرامية الإماراتية، خلال السنوات الماضية، حيث قدمت خلال مسيرتها 6 مسلسلات، وعملت مع نخبة من نجوم الدراما المحلية الذين وجدت منهم كل الحب والاحترام والتقدير، وكذلك كسبت ثقتهم في أن تكون ممثلة رئيسة في معظم المسلسلات الإماراتية التي شاركت فيها، وعبرت عن فخرها للمشاركة هذا العام في بطولة مسلسل «اللي نحبهم» من إنتاج «أبوظبي للإعلام»، والذي يعرض على شاشة «الإمارات».

نشوى مصطفى مع أحمد الجسمي خلال تصوير «اللي نحبهم»

وقالت في حوار مع «الاتحاد»: إن كنت أدين للتلفزيون المصري بأنه صنع اسمي، فأنا أدين لتلفزيون أبوظبي أيضاً لأنه صنع اسمي في دول الخليج، وأشكر مسؤوليه والمنتجين على منحي الثقة الكاملة، لكي أشارك في بطولة أهم الأعمال الإماراتية التي تعرض على شاشتي «أبوظبي» و«الإمارات»، واللتين أصبحتا من أهم القنوات في العالم العربي، ولديهما قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي، لما تتمتعا بوهج واحترام وفهم لذائقة المشاهد ليس الخليجي فقط، إنما العربي أيضاً، خصوصاً أن «أبوظبي للإعلام» دائمة التعاون الفني مع الدول العربية الأخرى من ناحية عرض المسلسلات وإنتاج البرامج، ذات المستوى الفني العالي والإنتاج الضخم الذي يرقى بمستوى الأعمال.

نشوى مصطفى وجمعة علي في لقطة من «اللي نحبهم»

قالت نشوى مصطفى: فاطمة الحوسني، جمعة علي، مروان عبد الله، ميثاء محمد، علياء محمد، كانوا بمثابة «فاكهة» مسلسل «اللي نحبهم»، فهم من الممثلين الذين يتمتعون بطاقات تمثيلية رائعة، وصنعوا جواً من الحب والألفة، وتعاونوا جميعاً من أجل خلق حالة درامية كوميدية مختلفة في رمضان هذا العام، فحقاً أنني أقولها بفخر أنني تشرفت بأن أتعاون خلال مسيرة عملي في الإمارات على مدى 15 عاماً مع مجموعة من صناع الدراما الإماراتيين المميزين في عالم التمثيل والإنتاج والإخراج، الذين حققوا العديد من الإنجازات في الساحة الفنية..وأوضحت أنها بين كل عمل فني وآخر تشارك فيه، ترى تطوراً ملحوظاً في تنفيذ الأعمال الدرامية الإماراتية، من ناحية الشكل والمضمون والأداء والمستوى التقني والفني، وكذلك الأفكار المتفردة التي تعرض قضايا اجتماعية مهمة بقوالبها المتعددة، والتي تناسب المجتمعات العربية ككل وليس الخليجية فقط.. وقالت: هذا التطور الكبير الذي تشهده الدراما الإماراتية ليس بغريب على أول بلد عربي وصل إلى المريخ، حيث يمثل «مسبار الأمل» فخراً لكل البلاد العربية، فالإمارات سباقة في كل المجالات، وبكل تأكيد فهي سباقة أيضاً وفي المصاف الأول في مجالي الفن والثقافة.

نشوى ومرعي الحليان وعلياء محمد في «اللي نحبهم»

تعاون فني

نشوى مصطفى التي شاركت الفنان جابر نغموش في عدة أعمال سابقة منها «طماشة»، و«مكان في القلب»، و«البشارة»، وعلى الرغم من أنها تفتقد الوقوف أمامه في عمل فني يجمعهما هذا العام، إلا أنها عبرت عن سعادتها بالتعامل مع مجموعة من محترفي التمثيل في مسلسل «اللي نحبهم»، مثل الفنان أحمد الجسمي الذي تعلمت منه الكثير خصوصاً أنه مخرج مسرحي من الطراز الأول، ومنتج وممثل، ورغم أنها أنه لم يكن هناك أحد المشاهد تجمعهما سوياً في هذا العمل، إلا أنها وجدت فنان بكل معنى الكلمة، يهتم بأدق التفاصيل، واستمرارية صناعة الدراما، الأمر نفسه بالنسبة للممثل وكاتب المسلسل مرعي الحليان، الذي تشرفت بالعمل معه للمرة الأولى، ووصفته بالمؤلف البارع، خصوصاً أنه كتب شخصيات العمل بواقعية ووضع كل دور بنمط مختلف عن الآخر، وفصل دورها ليكون كوميدياً ممزوجاً بعدد من المشاهد الدرامية والإنسانية شديدة الأهمية في أحداث ومضمون العمل، لافتة إلى أن أي ممثل يعرض عليه مثل هذه النوعية من الأدوار يكون محظوظاً، مشيدة أيضاً بالمخرج المتميز والمبدع باسم شعبو الذي تتعاون معه للمرة الثانية، حيث ترتاح مع خلال التصوير، لأنه من المخرجين الذين يجتهدون حتى يظهر العمل وأبطاله بأفضل صورة.

نشوى مصطفى في لقطة من المسلسل

لهجة إماراتية

أشارت الفنانة نشوى مصطفى إلى أن اللهجة الإماراتية لا تمثل لها عائقاً كبيراً في مشاركتها بالمسلسلات الإماراتية، خصوصاً أنها تظهر بشخصيتها المصرية، لكنها تتحدثها بطلاقة في بعض المشاهد التي تطلب ذلك، لافتة إلى أن فريق العمل وممثليه يساعدوها على إتقان بعض العبارات الإماراتية، إلى جانب أنها عملت في الإمارات ودول الخليج لمدة 15 عاماً، الأمر الذي ساعدها على المشاركة في أعمال إماراتية وخليجية.