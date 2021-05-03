هدى الخطيب.. «العقيد شمة»

أبوظبي (الاتحاد)

تميزت الفنانة الإماراتية هدى الخطيب في تجسيد دور الشرطية في المسلسل الشهير «العقيد شمة» الذي عرض عام 2009، وهي وهي امرأة عسكرية حازمة تتعاون مع زميلاتها في الشرطة في ملاحقة إحدى العصابات في إطار كوميدي هادف.

وتدور أحداث المسلسل حول الشرطة النسائية في المجتمع الخليجي وهي الجهة المخولة بحفظ الأمن والنظام، حيث تم تخريج دفعة من الكلية العسكرية النسائية وتم تعيينهم حسب مستويات رتبهن والقطاعات التابعة لها من أقسام الشرطة لمحاربة الفساد.

هدى الخطيب في العقيد شمة

شخصية قوية

وضم المسلسل، مجموعة من نجمات الدراما التلفزيونية أبرزهن هبة الدري التي أدت دور الملازم «نفلة» وتتمتع بشخصية قوية في مديرية الشرطة، وشديدة القسوة في التعامل مع المساجين، وهي في الوقت نفسه اليد اليمنى للعقيد شمة، وسعاد علي التي لعبت دور الملازم «شقحة» الشخصية المقربة من «العقيد شمة»، ولطيفة المجرن التي جسدت شخصية «خزنة» التي دخلت سلك الشرطة كمتدربة، إلى أن وصلت إلى رتبة «رقيب أول»، ويشارك في العمل كل من ومحمد جابر وعبدالإمام عبدالله، وهو من تأليف سمير القلاف، وإخراج أيمن عبيس.

كوميديا

استعدت الخطيب للدور باحترافية وتقمصت الشخصية ببراعة من ناحية القوة في الأداء والحزم في الحوارات والكوميديا في المفارقات حتى ظهرت أمام الشاشة وكأنها شرطية حقيقية، وأصبح هذا العمل من أهم الأعمال التي قدمتها في مسيرتها الفنية، لاسيما أن المشاهد تعود في المسلسلات الخليجية البوليسية الأكشن أن يلعب بطولتها فنانون من الرجال، لكن أتى الاختلاف النوعي هذه المرة في أن تقود «العقيد شمة» عناصر نسائية من الشرطة في مهام عدة.