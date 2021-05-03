«الثقافة والسياحة» تطلق حملة استثنائية

أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حملة ليالي رمضان التي توفر مجموعة متنوعة واستثنائية من تجارب التسوق وتناول الطعام والعروض، بالإضافة إلى أحدث صيحات الموضة العالمية.

وتقدم «عروض أبوظبي» من خلال الحملة، التي تستمر حتى 15 مايو الجاري، لعشّاق الموضة والأزياء قطعاً محدودة الإصدار من 13 علامةً عالميةً تتوافر حصرياً في مراكز التسوق ضمن الإمارة.

وتتعاون مع إحدى أبرز علامات مستحضرات التجميل العالمية، لتتيح للسيدات تجربةً تفيض باللون الوردي هي الأولى من نوعها في المنطقة.

ويتعاون موسم فنون الطهي في أبوظبي مع منصة زوماتو لإطلاق تحدٍّ خاص بالمطاعم لإبداع أشهى أطباق الحلويات في الإمارة، فضلاً عن حسومات تتراوح بين 10- 50%.

ويمكن لعشاق الطعام المشاركة بتحدي وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على فرصة تناول «الآيس كريم» مجاناً ولمدة عام كامل، وذلك من خلال نشر صورة لهم أثناء تناول أحد أطباق الحلويات من المطاعم المشاركة بالنسخة القادمة من فعالية أشهى الحلويات، الحملة المبتكرة التي تقدم عروضاً رائعة.

وتحرص «الثقافة والسياحة» على تقديم تجربة آمنة خلال شهر رمضان المبارك، عبر تطبيق معايير شهادة الأمان Go Safe لضمان تجارب آمنة في مراكز التسوق والمطاعم ووجهات الجذب السياحية.