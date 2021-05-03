«الثقافة والسياحة» تطلق حملة استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حملة ليالي رمضان التي توفر مجموعة استثنائية من تجارب التسوق وتناول الطعام وأحدث صيحات الموضة العالمية.

وتقدم «عروض أبوظبي» من خلال الحملة التي تستمر حتى 15 مايو الجاري، لعشّاق الأزياء قطعاً محدودة الإصدار من 13 علامة عالمية تتوفر حصرياً في مراكز التسوق ضمن الإمارة.

وتتعاون مع إحدى أبرز علامات مستحضرات التجميل العالمية، لتتيح للسيدات تجربةً تفيض باللون الوردي هي الأولى من نوعها في المنطقة.

ويطلق موسم فنون الطهي في أبوظبي تحدياً خاصاً بالمطاعم لإبداع أشهى أطباق الحلويات في الإمارة، فضلاً عن حسومات تتراوح بين 10-50 %.

ويمكن لعشاق الطعام المشاركة في تحدي وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على فرصة تناول الآيس كريم مجاناً ولمدة عام كامل، وذلك من خلال نشر صورة لهم أثناء تناول الحلويات من المطاعم المشاركة ضمن الحملة المبتكرة.

وتحرص «الثقافة والسياحة» على تقديم تجربة آمنة خلال رمضان، عبر تطبيق معايير شهادة الأمان Go Safe لضمان السلامة العامة في مراكز التسوق والمطاعم ووجهات الجذب السياحية.