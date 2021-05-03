لندن بنظرة مختلفة - 2

ما زلنا نتحدّث عن لندن وتفرّدها، هذه المدينة الّتي لا أملّها، والّتي أكتشف فيها كلّ يوم معلومة عن شيء جديد، مدينة ليست كالمدن. وفي هذا الجزء أكمل بعضاً مما قد لا تعلمه عن لندن.

اليوم سأعرّفك على Poppy و Erin و Rocky و Gripp و Harris و Jubilee و Merlina، وهي غربان يضمّها برج لندن دائماً. نعم غربان رسميّة وضعها تشارلز الثّاني في البرج لحمايته لأسباب خرافيّة. يقال إنّه باختفائها ستسقط الملكة والبرج. هنالك سبعة غربان في البرج، منها واحد احتياطيّ! وللأسف أبلغني صديق بأنّهم أبلغوا في حساب تويتر الخاصّ باختفاء Merlina قبل فترة من الزمان، فدعواتكم الصادقة لإيجادها وعودتها سليمة.

كلّ من زار لندن رأى تمثال جورج واشنطن في ميدان ترافلجار، ولكن للعلم هذا التّمثال (حرفيّاً) لا يوجد في لندن. دعوني أشرح لكم: ذات مرّة أعلن جورج واشنطن بأنّ قدميه لن تطأا بريطانيا أبداً، لذلك عندما أهدى التّمثال لبريطانيا عام 1921 وُضِع بعض التراب الأميركيّ تحت قاعدته حتّى يُذكَر عند الحاجة -بعد وفاته- بأنّ قدميه وطِئتا الميدان. هذه شكليّات ولكنّها مهمّة عند بعضهم.

سأعطي سرّاً بسيطاً لمن يحبّ التقاط الصّور التّذكاريّة، حيث يتدافع السّيّاح لمشاهدة منزل رئيس الوزراء البريطانيّ لالتقاط صورة للباب في 10 داونينج ستريت. إذا كان المكان مزدحماً فهنالك خطّة بديلة لحسن الحظّ، فعلى بعد خمس دقائق سيراً على الأقدام توجّه إلى 10 شارع آدم، ستجد باباً نسخة طبق الأصل من الباب الحقيقيّ. التقط صورتك في لندن وأخبر أصدقاءك أنّك تلقيت معاملة VIP.

إذا كنت في لندن، فلا بدّ أن تستخدم مترو الأنفاق. وللعلم إنّ هنالك سلالة خاصّة من البعوض تطوّرت لتعيش في المترو، وهي نوع فرعيّ من Culex Pipiens Molestus - لا تقرأ الاسم المعقّد – المهم أنّ في لندن بعوضاً تطوّرت حياته في المترو، ويمكن أن يعيش في الأماكن المظلمة لفترات طويلة، فكن على حذر.

انتظر! عن أيّ مدينة نتحدّث؟ عن أيّ لندن؟ للعلم نحن نتحدّث عن عاصمة المملكة المتّحدة. فلا يلتبس عليك الأمر! فأنا لا أتحدّث عن عشر مدن في الولايات المتّحدة بنفس الاسم، ولا عن لندن الّتي في كندا، أو في فرنسا، ولا عن (كوكب) لندن؛ فلندن اسم منتشر جدّاً. تأكّد من أنّك تعرف إلى أين ستذهب في المرّة القادمة حتّى لا تضيع.

أخيراً، هل تعلم أنّه بإمكانك مشاهدة جدار برلين في لندن؟ نعم، يقع متحف الحرب الإمبراطوريّ على بعد نحو 15 دقيقة سيراً على الأقدام من عين لندن. الدّخول مجانيّ، ويحتوي على أقسام من جدار برلين الأصليّ في الخارج (في الحدائق). قطعة تاريخيّة يمكن لأيّ شخص زيارتها. إنّها لندن يا عزيزي! وللحديث أيضاً جزء أخير عن لندن المعشوقة.