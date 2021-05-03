«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار البحار

أبوظبي (الاتحاد) - تخصص مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» التابعة لـ «أبوظبي للإعلام»، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عدد مايو للاحتفاء بـ«يوم الأرض»، وتأخذ قراءها في رحلة إلى أعماق البحار والمحيطات لاستكشاف ما تخفيه من عجائب وأسرار.

يتناول العدد الجديد مجموعة من القصص الشائقة أبرزها: «أسرار النُّون»، «مرجاننا يئنُّ»، «28 يوماً في غيابات المتوسط»، و«مُنقِّبُ الأعماق».

أسرار النُّون

تسرد المجلة قصة «أسرار النون»، والتي تَتَكشَّفُ تِباعاً للعلماء بعدمت ظلت طَي الكتمان تحت أمواج البحار والخلجان، لتأتينا بالخبر اليقين عن الدلافين والحيتان. تلكَ المخلوقات التي لديها تقاليد وأعراف وثقافات بل حتى لهجات، وتمتلك ميزات غاية في الفطنة والذكاء، لطالما تباهى بنو البشر بالتفرد بها دون سواهم من المخلوقات. لكن ثمة تفاصيل أخرى تحمل المزيد من المفاجآت.

مرجاننا يئنُّ

تروي المجلة قصة «مرجاننا يئنُّ»، والتي تتحدث عن انهيار مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية المميزة بسبب التغيرات المناخية التي ترفع حرارةَ المياه البحرية، والنتيجة المترتبة على ذلك هي انكماش بمقدار النصف لهذه الموائل البيولوجية التي توفر سبل العيش لأكثر من ربع الكائنات البحرية. ويتوقع العلماء اختفاء جلّها بعد ثلاثة عقود. فهل ينجح العلماءُ في إنقاذ هذه الأيقونات الطبيعية؟

28 يوماً في غيابات المتوسط

تُعرّف المجلة قراءها إلى قصة «28 يوماً في غيابات المتوسط» والتي أمضاها أربعة مستكشفين في كبسولة مضغوطة أخذتهم إلى غيابات البحر المتوسط، ليكتشفوا عجائب حية، وأخرى جامدة لم يسمع بها البشر أو يروها من قبل، ومعها دلائل على تأثيرنا السيء في هذا المشهد البحري الغامض الذي لم نرَ منه أو نستكشف إلا القليل، على أننا ظللنا نجوب سطحَه طولاً وعرضاً منذ أزمان بعيدة.

منقِّبُ الأعماق

تعرض المجلة حكاية «مُنقِّب الأعماق» الذي شارف على الثمانين من العمر، أنفق منها ستين عاماً في الاستكشافات، وما زال يسبر أغوار البحار بلا كَللٍ أو مَلل، سعياً وراء كنوز علمية وثقافية غارقة. «روبرت بالارد»، المستكشف المغوار الذي عثر على حطام سفينة «تايتانيك» عام 1985. فمن هو هذا الرجل؟ وما سر ولعه الشديد بأعماق البحار؟ وعَمَّ يبحث اليوم؟

بطاقات بريدية

وتقدم المجلة في عدد شهر مايو هدية لجمهورها، بطاقات بريدية تحمل دُرراً فوتوغرافية لأيقونة طبيعية إماراتية. يُذكر أن «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» التي تأسست عام 1888.