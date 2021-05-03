هدية مميزة للعيد لم تخترها من قبل لأحبائك!

إنّها هذه الفترة من السنة التي نبحث فيها عن هدية مميزة لأحبائنا لتهنئتهم بحلول عيد الفطر السعيد وللتعبير عن حبّنا وتقديرنا لهم بطريقة تلامس قلوبهم وتضفي جوّاً من الأمل على أيامهم، خاصة مع ابتعادنا جسدياً عنهم بسبب جائحة كورونا.

ولأنّ معظم أفكار الهدايا أصبحت مستهلكة بشكل كبير من عام إلى آخر، لمَ لا تفكّر هذا العام باختيار هدية مميزة بشكلها من جهة ولها أبعاد عاطفية وأسرية من جهة أخرى؟ اختر هدية تضيء لياليهم وتزيد مائدتهم أناقة وتميّزاً مثل تنسيقات الشموع الجاهزة والمبتكرة من "شمعة"، وهي العلامة المختصة بتصميم الشموع في الإمارات العربية المتحدة، لإضفاء لمسة من الجمال على طاولاتهم.

ولمَ تعدّ تنسيقات "شمعة" الجاهزة هي الهدية المثالية لأحبائك؟ يمكن اختصار الإجابة بمجرّد الإضاءة على الإصدار الخاص بالشهر الفضيل؛ إذ يتميّز إصدار رمضان من الشموع المنسقة والجاهزة بطابع أنيق وتصميم ذي ألوان تضفي الطابع العربي والمميّز مهما اختلف ديكور المنزل التي ستعرض فيه.

كما تنفرد تنسيقات الشمع من "شمعة" بكونها مقدّمة على لوح مصنوع 100% من الخشب، ويتزيّن هذا اللوح بمجموعة من الشموع المحضّرة يدوياً في دولة الإمارات من قبل مجموعة من الحرفيين والمختصين بصناعة الشموع ذات نسبة كربون منخفضة.

ويمكنك طلبها من خلال الرابط. أضف لمسة سحر الشهر الفضيل إلى مائدة أحبائك وأصدقائك من خلال اختيار لوحة الشموع ذات الإصدار المحدود والمخصص للشهر الفضيل، والتي تأتي بمقاسين مختلفين وبألوان من اختيارك لتناسب كافة الأذواق.

إذ يضمّ اللوح الخشبي ذي الحجم الصغير المتوفّر بمقاس 60 سم، 26 شمعة ويتوفّر بسعر 650 درهماً إماراتياً وسيأتي مع شمعتين إضافيتين. أمّا المجموعة ذات الحجم الكبير المتوفّر بمقاس 120 سم، فتضمّ اللوح الخشبي مع 52 شمعة بسعر 1000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى 4 شمعات إضافية.

أطلب الآن تنسيقات الإصدار الرمضاني من "شمعة" وأنِر ليالي أحبائك بهدية أنيقة ومختلفة وسيتمّ توصيلها إلى العنوان الذي تختاره في دولة الإمارات. اضغط هنا للطلب. إنّها هذه الفترة من السنة التي نبحث فيها عن هدية مميزة لأحبائنا لتهنئتهم بحلول عيد الفطر السعيد وللتعبير عن حبّنا وتقديرنا لهم بطريقة تلامس قلوبهم وتضفي جوّاً من الأمل على أيامهم، خاصة مع ابتعادنا جسدياً عنهم بسبب جائحة كورونا.

ولأنّ معظم أفكار الهدايا أصبحت مستهلكة بشكل كبير من عام إلى آخر، لمَ لا تفكّر هذا العام باختيار هدية مميزة بشكلها من جهة ولها أبعاد عاطفية وأسرية من جهة أخرى؟ اختر هدية تضيء لياليهم وتزيد مائدتهم أناقة وتميّزاً مثل تنسيقات الشموع الجاهزة والمبتكرة من "شمعة"، وهي العلامة المختصة بتصميم الشموع في الإمارات العربية المتحدة، لإضفاء لمسة من الجمال على طاولاتهم.

ولمَ تعدّ تنسيقات "شمعة" الجاهزة هي الهدية المثالية لأحبائك؟ يمكن اختصار الإجابة بمجرّد الإضاءة على الإصدار الخاص بالشهر الفضيل؛ إذ يتميّز إصدار رمضان من الشموع المنسقة والجاهزة بطابع أنيق وتصميم ذي ألوان تضفي الطابع العربي والمميّز مهما اختلف ديكور المنزل التي ستعرض فيه.

كما تنفرد تنسيقات الشمع من "شمعة" بكونها مقدّمة على لوح مصنوع 100% من الخشب، ويتزيّن هذا اللوح بمجموعة من الشموع المحضّرة يدوياً في دولة الإمارات من قبل مجموعة من الحرفيين والمختصين بصناعة الشموع ذات نسبة كربون منخفضة. ويمكنك طلبها من خلال الرابط.

أضف لمسة سحر الشهر الفضيل إلى مائدة أحبائك وأصدقائك من خلال اختيار لوحة الشموع ذات الإصدار المحدود والمخصص للشهر الفضيل، والتي تأتي بمقاسين مختلفين وبألوان من اختيارك لتناسب كافة الأذواق. إذ يضمّ اللوح الخشبي ذي الحجم الصغير المتوفّر بمقاس 60 سم، 26 شمعة ويتوفّر بسعر 650 درهماً إماراتياً وسيأتي مع شمعتين إضافيتين.

أمّا المجموعة ذات الحجم الكبير المتوفّر بمقاس 120 سم، فتضمّ اللوح الخشبي مع 52 شمعة بسعر 1000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى 4 شمعات إضافية. أطلب الآن تنسيقات الإصدار الرمضاني من "شمعة" وأنِر ليالي أحبائك بهدية أنيقة ومختلفة وسيتمّ توصيلها إلى العنوان الذي تختاره في دولة الإمارات. اضغط هنا للطلب.

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