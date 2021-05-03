تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم بعد إصابته بكورونا

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

لا تزال حالة الفنان الكبير سمير غانم وزوجته النجمة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، حيث يتلقيان الخدمة الصحة في اثنين من المستشفيات الخاصة بالقاهرة الكبرى، مع خروج نجلتهما الفنانة دنيا سمير غانم من المستشفى بعد تعافيها بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد.

وحسب مصدر طبي لـ"الاتحاد" فإن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تعتبر أفضل صحيا خلال الساعات الأخيرة الماضية فيما لا تزال حالة الفنان سمير غانم متأخرة بعض الشيء، حيث يرجع ذلك بشكل كبير إلى كونه من أصحاب الأمراض المزمنة ومعاناته من مرض الفشل الكلوي الذي جعل حالته تتدهور مع إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر ومستشار وزارة الصحة الدكتور حسام حسني أصبح متابعا لحالة الفنان الكبير ومدى تبطيق البروتوكول العلاجي على حالته الصحية خاصة وأنه من كبار السن حيث تخطى الـ80 عاما، فيما يتم تطبيق أدوية الحالات الشديدة والخطرة عليه وذلك وفقا للبروتوكول المعمول به من الصحة المصرية.

وبدأت الأزمة للعائلة الفنية الكبيرة مع دخول موسم شهر رمضان المبارك والذي كانت الأسرة فيه تعكف على تصوير أحد المسلسلات الرمضانية، والتي كان مقررا لها العرض خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، إلا أن إصابتهم حالت دون ذلك مع تحويلهم لمستشفيات متخصصة للعلاج خلال الآونة الأخيرة.

وحسب المصدر، فإن الخوف على حالة سمير غانم من موقف الكلى، والتي كان يعاني منها قبل إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن ثم يعكف الفريق الطبي على أن يكون علاجه متنوعا على أمل أن يسهل ذلك من عملية الفنان الكبير، حيث يأمل الفريق الطبي من علاجه من آلام الكلى والتي لها هي الأخرى أدوية متخصصة جدا في حال إصابة أصحابها بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يستمر علاج الفنان سمير غانم فترة أطول حتى في حال التعافي من فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن موقف الكلى سيحتاج إلى مزيد من العلاج إلى جانب احتمالية حدوث تجلطات في الرئة تحول دون خروجه مباشرة من المستشفى فور التعافي من كوفيد 19 خلال الفترة المقبلة.