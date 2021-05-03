منى زكي أحدث ضحية لطلاق الواتساب!

أثارت الفنانة منى زكي جدلا واسعا بمسلسلها «لعبة نيوتن» الذي يعرض حاليا ضمن مسلسلات الدراما الرمضانية، بعدما تطرق العمل لأزمة الطلاق الشفهي، لتجد نفسها زوجة لاثنين، حين طلقها الأول محمد ممدوح عبر رسالة واتساب أثناء تواجدها في أميركا لتلد طفلها الأول ويحصل على الجنسية، وقبل أن يردها برسالة أيضا، كانت تزوجت من الثاني محمد فراج على اعتبار انتهاء عدتها بمجرد الولادة، علاوة على تسجيلها ابنها باسمه خروجا من إشكالية لم تكن مستعدة لمواجهتها منفردة في الغربة.

وبين مؤيد ورافض للطلاق الشفهي أو عبر الرسائل، أجمع رواد التواصل على نجاح العمل في فكرة دعم المرأة والأطفال ضد مزاجية الرجال.

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