أحمد عز: حققت حلمي في «هجمة مرتدة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف أحمد عز عن أنه كان يحلم بتقديم عمل وطني مخابراتي على غرار «رأفت الهجان»، و«دموع في عيون وقحة»، وغيرها من الأعمال الخالدة في ذاكرة الجمهور العربي، وقد تحقق هذا الحلم بمسلسل «هجمة مرتدة».

وقال لـ«الاتحاد» إنه يجسد فيه شخصية «سيف العربي»، عميل المخابرات المصرية، الذي يمر بفترتين الأولى أثناء مهمته في العاصمة العراقية وكشف ما تخطط له الجماعات الإرهابية للمنطقة العربية، ثم عودته إلى القاهرة، وبدء فصل جديد في التصدي لمحاولات بعض المؤسسات زعزعة استقرار مصر.

رسالة هادفة

وقد ركز عز مؤخراً على الأعمال الوطنية المتنوعة ذات الرسالة الهادفة، بداية من شخصية ضابط العمليات الخاصة الذي يواجه الجماعات الإهاربية في فيلم «الخلية»، العام 2017، وتجسيد شخصية الإرهابي في مسلسل «أبو عمر المصري»، وضابط الصاعقة في فيلم «الممر».

وأكد أحمد عز عن أنه يعمل طوال الوقت على تقديم أعمال جيدة تناقش قضايا وهموم المجتمع العربي بالشكل الذي يليق به، فالفن مهمته الأولى الارتقاء بالمجتمع بجانب الترفيه.

وأوضح أنه قرأ كثيراً عن العملية الحقيقية بملف المخابرات، وشخصية سيف، والأبطال الحقيقيين، للإلمام بكافة التفاصيل النفسية والجسدية التي مروا بها، وقد واجه تحدياً كبيراً كون الأحداث وقعت في الفترة من 2007، إلى 2011، وقد عاصرها المشاهد، وتتحدث عن اندلاع الثورات في المنطقة العربية.

وتدور أحداث العمل حول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، تجسد الدور البطولي لرجالها، كتبه باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته هشام سليم، وهند صبري.

وأعرب عز عن سعادته بعرض المسلسل على قناة أبوظبي، وأنه يكن للإمارات وشعبها كل التقدير والاحترام، وينتظر رد فعلهم حول المسلسل، لأن الجمهور الإماراتي بشكل خاص والعربي بشكل عام ذواق للفن المصري، وأعشق شعبها الطيب المتسامح المحب للفنون.

تفاهم

وعن حالة التفاهم الفني الذي تجمعه مع هند صبري، أوضح عز أنها فنانة موهوبة ومن طراز فريد والعمل معها ممتع للغاية وهي رفيقة درب النجاح، وسعيد بمشاركتها في فيلم «كيرة والجن»، ويعد هذا التعاون الثالث سينمائياً بعد «مذاكرات مراهقة»، منذ 19 عاماً، و«الممر»، العام 2019، ونتعاون للمرة الأولى درامياً من خلال «هجمة مرتدة».

«نادي أندرويد»

ويشارك عز في المسلسل الإذاعي «نادي أندرويد»، ويجسد شخصية شاب الصعيدي يصمم تطبيقاً إلكترونياً للهاتف الجوال هدفه مساعدة البشرية، ويتم سرقته من قبل إحدى العصابات لتتصاعد الأحداث في البحث عنهم في إطار كوميدي.

وهذا هو العمل السابع له بالإذاعة المصرية، تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي، ويشارك في بطولته نسرين طافش، وأحمد صيام.

3 أفلام

كما يشارك أحمد في فيلم «الجريمة»، الذي تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول قاتل مأجور، قصة وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي.

ويواصل استكمال تصوير مشاهده بفيلم «كيرة والجن»، ويجسد شخصية «عبد القادر الجن»، الذي تجمعه علاقة صداقه مع «أحمد عبد الحي كيرة»، والذي يجسده كريم عبد العزيز، وتتوالى الأحداث حول التصدي للاحتلال الإنجليزي.

وعن شخصيته في فيلم «العارف»، أوضح عز أنه يجسد شخصية «يونس»، شاب يعيش مع زوجته وابنته الرضيعة بمنطقة وسط القاهرة، ويستخدم ذكاءه التكنولوجي في سرقة أحد البنوك، ويدخل في صراع دموي مع عصابات المافيا، ويناقش الفيلم حروب المعلومات التي تتعرض لها المنطقة العربية.

المسرح

حول تجربته المسرحية الأولى، أكد عز أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «علاء الدين»، وأن المسرح حاله خاصة بالنسبة له، وجسد شخصية علاء الدين الخيالية الذي يحاول تحقيق أحلام حبيبته بالسرقة والنصب.

ويعتمد العمل على الإبهار البصري من خلال تقنية «الهولوجرام»، بالإضافة إلى الاستعراضات الموسيقية الغنائية، ونعود لعرضها مجدداً للجمهور ثاني أيام عيد الفطر، ويشارك في بطولتها تارا عماد، ومحمد جمعة، وهشام إسماعيل، وإخراج مجدي الهواري.

المنصات

وعن رأيه في عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية أوضح عز أن المستقبل يمنح المزيد من الأهمية للمنصات، ولكنها لن تكون بديلاً للعرض التقليدي التلفزيوني أو السينمائي، وأن المنصات فتحت المجال لتقديم أعمال متنوعة في ظل التوسع الرقمي الذي يشهده العالم.