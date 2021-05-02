«دبي للكوميديا» منصّة عالمية للضحك

دبي (الاتحاد)

يعود مهرجان دبي للكوميديا بمزيد من الفقرات الشيقة والمفاجآت الأكثر ترفيهاً وضحكاً من 13 إلى 22 مايو الجاري. ويستضيف نخبة من أفضل المواهب الكوميدية حول العالم، حيث تتولى «فعاليات دبي» تنظيم نسخة هذا العام من المهرجان. ومن المقرر أن ينضم علي السيد، هارش كوجرال، مينا ليسيون وكيف آدامز إلى باقة من ألمع نجوم الكوميديا العالميين المشاركين، ومنهم جاد المالح، إيدي جريفين، ماز جبراني ونمر، والمواهب الروسية الشهيرة أليكساندر ريفا، ميخائيل جالوستيان ويفجيني تشيباتكوف. وتشرف على إنتاج الأعمال كل من «براج»، «لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف».

هارش كوجرال

سرعة البديهة

نجح علي السيد الفنان الكوميدي المقيم في دبي، بفضل سرعة بديهته في تأدية عدة عروض على خشبة «كوميك ستريب لايف» الشهيرة في نيويورك، وعروض عالمية في مهرجاني إدنبرة الدولي ومسرح التغيير في اليونان.

عمل على تأسيس مدرسة الكوميديا الأولى على مستوى المنطقة، ليقدم فنون الكوميديا الارتجالية بمنظور عربي. ويشارك في مهرجان دبي للكوميديا بصفته مؤدياً ومشرفاً.

ويقدم عرضه على خشبة مسرح مول الإمارات يوم الجمعة 14 مايو.

تجارب الحياة

هارش شاب جريء من كانبور، تتمحور أعماله الكوميدية حول تجاربه في الحياة بأسلوب طريف ومضحك. ويعمد إلى مشاركة الجمهور، في عروضه التي تتميز بالتسلية والمرح.

يقدم عرضه على خشبة مسرح مول الإمارات في 15 مايو.

مينا ليسيون

الفنانة الأولى

مينا ليسيون فنانة أداء حائزة عدة جوائز وممثلة كوميدية من مدينة نيويورك. شاركت في مسرحية «ستومب» التي عُرضت في برودواي.

صوّرت عرضها الكوميدي الأول بعنوان «مينا ليسيون: آراب باي نيتشر» عام 2017، وكانت الفنانة الكوميدية الأولى التي تُحقق مثل هذا الإنجاز في الشرق الأوسط. تقدم عرضها على خشبة مسرح مول الإمارات في 20 مايو.

كيف آدامز والأصدقاء

تجربة مميزة

يزور كيف آدامز، نجم الكوميديا الفرنسي، دبي للمرة الأولى ليشارك في مهرجان دبي للكوميديا ويقدم للجمهور تجربة مميزة وأوقاتاً مسلية.

ويستعرض آدامز ما في جعبته من عروض ترفيهية بمشاركة عدد من أصدقائه، بينهم إلياس دجادل، أليكس فريدو وافيد أزريا. يقدم عرضه على خشبة مسرح مول الإمارات في 22 مايو.

منصة إبداعات

يستقطب مهرجان دبي للكوميديا أهم العروض، ويوفر لنجوم المنطقة والعالم منصةً تتيح استعراض إبداعاتهم ضمن أجواء تلبي تطلعات الجميع. ويحرص المهرجان على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً إقليميــاً وعالمياً للترفيه والتسلية، وموطناً لاحتضان المواهب.