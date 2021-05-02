مغامرات تشيس ومارشال

دبي (الاتحاد)

أطلق دبي فستيفال سيتي مول، عرض «بو باترول»، بالتعاون مع نيكلوديون وسبين ماستر وإيفنت بوكس، شخصيتي تشيس ومارشال، بطلي الإنقاذ في السلسلة الكرتونية الشهيرة لاختبار تجارب مليئة بالمغامرة والحماس.

وتدعو الفعالية زوارها من الأطفال لتحدّي أنفسهم، حيث يتسنّى لهم مساعدة بطليهم المحببين في مهام إنقاذ يتعلّمون خلالها أهمية العمل الجماعي، وإعادة التدوير وسواها من المبادئ والقيم.

وتكتمل التجربة الاستثنائية مع الكثير من العروض، وسحوبات الفوز بالجوائز، وتتكوّن السلسلة من 7 أبطال إنقاذ من الجراء الصغار، وتضمّ تشيس، مارشال، روكي، روبل، زوما، سكاي وإيفرست، يقودهم رايدر، الفتى الخبير في التكنولوجيا الرقمية.

ويتعاون هؤلاء الأبطال على حماية مجتمعهم المعروف باسم خليج المغامرة، يدفعهم في ذلك ثقتهم المطلقة بإمكاناتهم وقدرتهم على إنجاز المهام الصعبة.

تتاح الفعاليات الشيقة يومياً من 6 - 15 مايو، من الساعة 12:00 ظهراً - 9:00 ليلاً.