"إنستجرام لايف" تنافس "كلوب هاوس"

إلى جانب محاولتها لمواجهة منافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد كلوب هاوس، من خلال خاصية ماسنجر روم المدمجة في موقع فيسبوك، وبدء تجربة منصة "سؤال وجواب" (كيو أند أيه) على الإنترنت، أطلقت شبكة فيسبوك خدمة جديدة إنستجرام لايف.

وأعلنت فيسبوك إضافة خصائص جديدة إلى إنستجرام لايف تتيح للمستخدمين كتم صوت ميكروفوناتهم وأيضاً وقف تشغيل الفيديوهات أثناء استخدام إنستجرام لايف.

ويوضح إنستجرام أن هذه الخصائص الجديدة ستمنح المضيفين مزيداً من المرونة أثناء تجارب البث المباشر، حيث يمكنهم تقليل الضغط على الشكل أو الصوت بطريقة معينة أثناء البث المباشر. في حين أن هذا قد يكون صحيحاً،

فالواقع أن فيسبوك أخذ ببساطة صفحة أخرى من قواعد اللعب الخاصة بتطبيق كلوب هاوس من خلال توفير إمكانية "إيقاف تشغيل الفيديو" التي تشجع المزيد من المحادثات العارضة.

يذكر أن مضيفي جلسات الحوار على تطبيق إنستجرام لايف لا يمكنهم حالياً تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله أو كتم صوت الآخرين أثناء البث المباشر، لكن شركة تطبيق إنستجرام المملوكة لشبكة فيسبوك تقول إنها تعمل على تقديم المزيد من هذه الإمكانات ومن المتوقع طرحها قريبًا.

وأشارت شركة إنستجرام إلى أنها اختبرت الميزات الجديدة علنًا في الأسبوع الماضي من خلال جلسة إنستجرام لايف بين مارك تسوكبيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك وآدم موسيري الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام.