وفاة الممثلة أولمبيا دوكاكيس الحائزة جائزة أوسكار

توفيت الممثلة أولمبيا دوكاكيس الحائزة جائزة أوسكار لدورها كوالدة متسلّطة في الفيلم الرومانسي الكوميدي "مونستراك" عن 89 عاما.

وأكد شقيقها أبولو على فيسبوك وفاة الممثلة المسرحية المخضرمة التي لمع اسمها في عالم صناعة الأفلام في وقت متأخر من مسيرتها.

وكتب "توفيت شقيقتي العزيزة أولمبيا دوكاكيس صباح اليوم في مدينة نيويورك.. بعد تدهور صحتها على مدى شهور عدة، رحلت بسلام لتنضم إلى (زوجها) لويس" زوريك. ولم يتضح سبب وفاتها.

ونالت دوكاكيس جائزة أوسكار كأفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "مونستراك" (1987) الذي جسدت فيه شخصية والدة صعبة المراس لأرملة شابة أدت المغنية شير دورها. كما رشّحت دوكاكيس لجائزتي "غولدن غلوب" و"بافتا" عن الدور ذاته.

وقالت دوكاكيس لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" عام 1991 "أستمتع عندما يمر الناس من أمامي في الشارع ويصرخون بعبارات من أفلامي. عندما يستعينون من عبارات +مونستراك+ يقولون ..حياتك وصلت إلى الحضيض.. إنه أمر مضحك حقا".