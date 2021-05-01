أنوشكا: «زركش» يعيد اكتشافي

سعيد ياسين (القاهرة)

أكدت أنوشكا أن دورها في مسلسل «نجيب زاهي زركش» أبرز جوانب كثيرة لم يعتدها الجمهور في شخصيتها، وفي مقدمتها الجانب الكوميدي الذي ظهر في العديد من المشاهد التي جمعتها بابنها وابنتها في الأحداث، أو مع هواة الشعر والفن.

وأوضحت أنها استمتعت بشخصية «شيرين» شقيقة يحيى الفخراني، وهي سيدة تتمتع بالعقلانية والقوة، وتبدو متسلطة سواء في طريقة تفكيرها القديمة، أو المحافظة على العادات والتقاليد.

وترى أنوشكا أنها محظوظة للعمل مع الفخراني مجدداً الذي يعرض حالياً، بعد غياب 16 عاماً منذ تعاونت معه في مسلسل «المرسى والبحار» العام 2005، وتشعر بمتعة كبيرة في التعاون معه.

وقالت: إنها تدين بالفضل لمخرج العمل شادي الفخراني، الذي يعمل باحترافية شديدة ووفق خطة وجدول واضح منذ بداية التصوير.

ويشارك في بطولة العمل محمد محمود، ونهى عابدين، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، ومفيد عاشور، وتميم عبده، وتأليف عبدالرحيم كمال، ويتناول قصة الثري «نجيب زركش»، الذي يكتشف سراً خطيراً بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاثة شباب يشك في أن ابنه واحد منهم.