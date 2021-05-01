(الأخضر النبيل)

إلى.. محيي الدين

«من اعتاد أن يوزع الورد

سيبقى شيء. من العطر في يده»

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قبل أن تعود إلى بلدك خذ الحقيبة المملوءة صوراً وذكريات والأرشيف الكبير الذي حفظته وحدك وأهم ما كتبته الصحف عن نبلك الكبير وعن إنسانيتك التي لا توصف ولا توزن وخص أصدقاءنا من الكتاب الغائبين بكلمة نذهب لنقولها لهم بكمية كبيرة منك ودمعك الذي لم يجف عليهم في رحيلهم، بأن محيي الدين حافظ الذاكرة وأرشيف النور في اتحاد كتاب الإمارات حزم حقيبة سفره وغادر يدعو لكم بالرحمة، يقول أنتم في روحه وذكرياته، وبأنه يرسل لهم التقدير.

ممن تحبهم وتقدر نتاجهم الأدبي الذين تركوا أثراً لا يغيب عنه النور

قبل أن تعود..

لا تترك الفراغ يلتفت إلى أنانية الأصوات

في ليل الأمسيات، نثق بتاريخك والمكان بأنه محصن بدعواتك وعيونك الباكية

أيها الأخضر النبيل...

الذي لا مثيل لروحه والابتسامة الصافية النقية في محياه والرؤية في المثقف أو الأشباح منهم، لأن من بعدك صالة الاتحاد بلا صوت وخطوات قصيرة تتقدم وتقصر، قبل أن يفلت المكان من أصحابه ويصبح العزيز الراحل «أحمد راشد ثاني» وحيداً دون نظرتك ويكبر الصمت في الصالة ولا يأتي إليها أحد.

أيها النبيل الأخضر..

سنراك حتماً في مواعيد الأمسيات وأحلامنا التي تتجه لك وتحبك وفي المسافات التي نقطعها من أماكننا البعيدة التي تستقبل بها أرواحنا بعناق صادق الأحاسيس والمودة لا حدود لها، سنقبل رأسك كلما زرنا اتحاد الكتاب في الشارقة، ولن نتركك تحمل عنا الكتب أو نتعبك بالبحث في الأرشيف والزمن الممتلئ ببيانات وقراطيس وأسرار الخصومات في ورق الصحف المبتلة بالسنين وعقليات الاستحواذ المتضخمة زيادة على الكتابة.

صديقي العزيز محيي الدين...

شكراً لأنك بيننا وما زلت تبحث في التفاصيل وتعطيها الاهتمام ترفع من صوت المكسر في الأمسيات وتخفضه تضع الأولويات، وتمنح أصواتنا التمتع في الإلقاء وتظهره، إنها تنخفض المكسرات في عدم وجودك بيننا لكننا نؤمن بالاستقرار بعد عملٍ طويل وكبير قمت به ومنحت العمر له.

عُد صديقي النقي محيي الدين وامنح روحك السكينة واستذكر الأيام الجميلة في اتحاد الكتاب واكتب سيرتك بنور قلبك.

شكراً وتزيد بحقك لا تكفي.

«شيء أبيض نقي أنت

اذهب مصحوباً بالسلامة

إلى وجودك الأول

إلى المكان الذي احتفى بك

وأنت تغادره وتعود له»