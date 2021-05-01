«العالم لن ينساك يا زايد»

الشارقة (وام)

أطلق منطاد الإمارات من أمام مسجد الشيخ زايد بكورنيش القواسم برأس الخيمة، منطاد «العالم لن ينساك يا زايد»، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.

وأكد الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، أهمية هذه المشاركة التي تأتي ترجمة لأهداف قيادة دولة الإمارات الرشيدة، وحرصها على الاستمرار في الأعمال الإنسانية، حيث أثبتت ذلك من خلال دعمها ومؤازرتها لمختلف دول العالم. وأضاف أن مشاركات «منطاد لن ينساك العالم يازايد» تحمل ذكرى البصمات الحية التي سطرها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تجاه المجتمعات العربية والإسلامية والعالمية، حيث حلق المنطاد على مدى 17 عاماً متتالية لقي خلالها جل التكريم والتقدير من قيادات وشعوب هذه الدول.



