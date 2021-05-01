إليك 4 نصائح لتجنب العطش خلال شهر رمضان

إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالعطش الشديد أثناء الصيام، فقد لا يعود ذلك لقلة شربك للماء فقط، بل إنه قد يكون أيضاً بسبب الأطعمة التي تتناولها.



وعبر تويتر، شارك الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة (صحة جدة)، بعض التعليمات للمساعدة على تجنب العطش خلال الصيام بحسب «cnn بالعربية».

إليك 4 نصائح لتجنب العطش خلال شهر رمضان:

* كثر من استهلاك السوائل خلال فترة الإفطار

* تجنب الأطعمة المالحة، والمتبلة، والوجبات السريعة

* تجنب مصادر الكافيين قبل فترة الإمساك مثل الشاي والقهوة

* تجنب الحلويات مثل الكعك، والكنافة، وغيرها