الزوار يتهافتون على "ديزني لاند" في كاليفورنيا

أعادت مدينة "ديزني لاند" الترفيهية الشهيرة فتح أبوابها أمام الزوار بعد عام من الإغلاق الهادف إلى احتواء جائحة كوفيد-19. حيث شهدت توافد الآلاف من سكان كاليفورنيا وغيرها.

فرحة لقاء "ميكي" اقتصرت على الزوار المقيمين في كاليفورنيا، وهم الوحيدون المسموح لهم في هذه المرحلة بارتياد المدينة الترفيهية، وفقاً للمعايير التي حددتها "ديزني". ومن الشروط ايضاً اقتصار المجموعات على أعضاء ثلاث أسر، على أن يضع الجميع الكمامات، من زوار وموظفين. أما طوابير انتظار الدور، فمكانها في الهواء الطلق.

ورغم ذلك، ليس من السهل الحصول على بطاقة دخول. فعندما وضعت التذاكر الأولى في التداول عبر الإنترنت في 15 أبريل، وصلت قائمة الانتظار الافتراضية إلى ساعات عدة.



وكانت الحجوزات شبه مكتملة صباح الجمعة للأسابيع السبعة المقبلة، ولم يكن متاحاً الحصول على تذاكر إلا لشهري مايو ويونيو.

وكان "ديزني لاند" الذي يحتل المرتبة الثانية في استقطاب الزوار بين المدن الترفيهية بعد "ديزني وورلد" في فلوريدا أقفل أبوابه احترازياً في 14 مارس فيما كانت الولايات المتحدة تشهد أولى الإصابات بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من الضغط الشديد من المؤسسات المرتبطة بقطاع المدن الترفيهية ومن العاملين في هذا المجال، إلا أن سلطات كاليفورنيا لم تسمح لـ"ديزني لاند" والمؤسسات الشبيهة بمعاودة نشاطها إلا في الأول من أبريل الفائت.

وبعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال فصل الشتاء، نجحت كاليفورنيا في الحد من تفشي الفيروس في الاسابيع الأخيرة بفضل حملة تلقيح واسعة، وباتت الإصابات فيها نسبة إلى عدد السكان الأدنى في الولايات المتحدة.



إلا أن "ديزني" فضلت أخذ وقتها لاستدعاء أكثر من عشرة آلاف موظف تم وضعهم في حالة بطالة فنية منذ بداية الوباء وتدريبهم على العمل وفقًا للمتطلبات الصحية الجديدة، رغم أن منافستها "يونيفرسال ستديو هوليوود" عاودت نشاطها في 15 أبريل.



لم تعد رموز "ديزني" متاحة للتقبيل في الوقت الراهن، بل تكتفي بالوقوف على شرفات أو منصات التزاماً بمبدأ التباعد الجسدي.

كذلك تكتفي "ديزني لاند" في هذه المرحلة باستقبال زوار لا تتعدى نسبتهم 25 في المئة من قدرتها الاستيعابية المعتادة، أي أكثر بقليل من 20 ألف زائر يومياً بحسب تقديرات الخبراء في القطاع.

وأكدت "ديزني لاند" أن معظم الألعاب أعيد تشغيلها، علماً أنها أفادت من فترة الإغلاق لتجديد بعضها وتجهيز البعض الآخر وفقاً للتوصيات الصحية، ومنها مثلاً جعل المقاعد مفصلة، ووضع مقسمات زجاجية، وغير ذلك.

إلا أن بعض الألعاب لا يزال مغلقاً أمام الجمهور لعدم توافقه مع متطلبات الوقاية من كوفيد-19، ومنها مثلاً غواصة "نيموز وورلد" ذات المساحة الضيقة جداً.















