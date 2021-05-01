علامات.. تحذر مريض الكلى: اقطع صيامك

حذر الأطباء مرضى الكلى من الصيام خلال شهر رمضان، دون استشارة الإخصائي المعالج، إذ يتعلق الأمر بنوع المرض الكلوي وأداء الكليتين وحالتهما الطبية، ونوعية الأدوية التي يتناولها المرضى بناء على الوصفة الطبية لكل منهم.

وأكد استشاري الكلى والباطنة المصري الدكتور مجدي طلعت على صفحته في «فيسبوك» على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه يومياً، لا تقل عن 3 موزعة بين الإفطار والسحور، والتوقف تماماً عن تناول الأغذية المملحة أو الغنية بالصوديوم خلال الشهر، كما شدد على ضرورة الانتباه لـ5 أعراض حال ظهورها، يستوجب منع الصيام فورا، مع الاتصال بالطبيب، وهي: انتفاخ أو تورم في الجسم أو الوجه، أو صعوبة أثناء التنفس، وكذلك الشعور بالدوخة، علاوة على فقدان أو انخفاض الشهية بشكل ملحوظ، أو الإحساس باضطراب في درجة الوعي.