لقاح جديد ينال رضى الصحة العالمية.. فعال بنسبة 94%

بعد أشهر من إعلان ترخيصه في أوروبا وأميركا، منحت منظمة الصحة العالمية لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد ترخيص الاستخدام الطارئ، ليرتفع بذلك عدد اللّقاحات المضادة لكوفيد19 التي حصلت لغاية اليوم من المنظمة الأممية على هذه الإجازة إلى 5 لقاحات.

في التفاصيل، أعلنت المنظمة في بيان أمس الجمعة، أنّ فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أنّ لقاح مودرنا فعّال بنسبة 94.1%.

وأضافت أنّ هذا اللّقاح يضاف إلى القائمة المتزايدة للّقاحات المرخّص من قبل منظمة الصحة العالمية باستخدامها في الحالات الطارئة.

كما توقعت شركة مودرنا، الخميس، أن تنتج في العام 2022 ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من لقاحها وذلك بفضل التزامات تمويل جديدة لزيادة الإنتاج في مصانعها الموزّعة في الولايات المتّحدة وأوروبا.

الجدير ذكره أن لقاح مودرنا مرخّص له منذ أشهر في الولايات المتّحدة وأوروبا، إلا أن أهمية حصوله على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية تكمن في أنّ هذه الخطوة تتيح للدول التي لا يمكنها تقييم فعالية اللّقاحات بقدراتها الذاتية أن تعتمد على تقييم المنظّمة الأممية.

كما أنّها تسمح بضمّ هذا اللّقاح إلى سلّة اللقاحات التي يوفّرها برنامج "كوفاكس" للدول الفقيرة.



أما اللّقاحات الأربعة الأخرى التي سبقت مودرنا في الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية، فهي "فايزر-بيونتيك"، ولقاحا أسترازينيكا المصنّعان في الهند وكوريا الجنوبية، و"جونسون أند جونسون".

يشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية كانت منحت لقاح مودرنا تصريح الاستخدام الطارئ في 18 ديسمبر 2020، في حين حصل اللقاح على ترخيص مماثل من قبل وكالة الأدوية الأوروبية في 6 يناير 2021.