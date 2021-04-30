دراسة تطمئن من تلقوا لقاح كورونا

الاتحاد (مصطفى أوفى) - رأت دراسة جديدة أن لقاح فيروس كورونا المستجد الخاص بشركة "فايزر" سيحمي من السلالات المتحورة لأنه ينتج استجابة مناعية هائلة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باحثين في "إمبريال كوليدج لندن" درسوا تأثير جرعة واحدة من لقاح "فايزر" ضد أنواع مختلفة من سلالات الفيروس ووجدوا أنها توفر حماية واسعة.

وعلى الرغم من ضعف الاستجابة بعد جرعة واحدة لدى الأشخاص الذين لم يصابوا بمرض كوفيد-19 من قبل، فإن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس في الماضي حصلت لديهم مستويات "كبيرة'' من المناعة ويمكن اعتبارهم "آمنين تماماً" من الإصابة بمضاعفات خطيرة للمرض حتى وإن أصيبوا به.

ويأمل الباحثون أن يكون لجرعتين من اللقاح نفس هذا التأثير.

كانت هناك مخاوف من أن المتحورات المكتشفة في جنوب أفريقيا أو البرازيل أو الهند أو حتى بريطانيا يمكن أن تجعل اللقاحات أقل فعالية وتطيل أمد الوباء أكثر.

لكن العلماء يقولون الآن إن استجابة الجسم للقاح "فايزر" قوية جداً لدرجة أنه يطور مناعة من المحتمل أن تكون جيدة بما يكفي لمحاربة أي سلالة من الفيروس.

وقالت البروفيسور روزماري بويتون، التي قادت البحث، إن الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد- 19 ثم تلقوا جرعة واحدة لديهم استجابات مناعية "هائلة".

ومع ذلك، حذر الفريق من أن الجرعات الثانية ضرورية بشكل خاص للأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بالمرض.

وأكد الباحثون أن تلقي جرعة واحدة يعمل على تقليل القبول في المستشفى.