صور.. مقتنيات لنابليون بينها قطع خاصة في مزاد علني

تعرض الأسبوع المقبل، في مزاد علني، مقتنيات خاصة تعود للإمبراطور الفرنسي الراحل نابليون بونابرت.

ومن بين القطع النادرة، التي سيسعى جامعو التحف إلى الحصول عليها، قطعة قماش ملطخة بدم الإمبراطور كانت موضوعة على جثمانه خلال عملية تشريحه.

قطعة قماش ملطخة بدم الإمبراطور

وتعرض هذه القطعة للبيع في مزاد يقام بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لوفاته.

ساعة جيب تعود لنابليون

توفي نابليون بونابرت في الخامس من مايو عام 1821، عن 51 عاماً، في جزيرة "سانت هيلانة" جنوب المحيط الأطلسي، حيث نفاه البريطانيون إلى هناك بعد هزيمته عام 1815 في معركة واترلو.

عقد مصنوع من شعر الإمبراطور

وتعرض دار "أوزينا" للمزادات نحو 360 قطعة للبيع في الخامس من مايو، مع قطع رئيسية أخرى بما فيها خصلة من شعر نابليون، وزوج جوارب حرير كانت تخصه، وقميص طويل الأكمام طرز عليه حرف (ن) بخيوط حمراء.

جوارب من مقتنيات نابليون

ويقدر لقطعة القماش الملطخة بالدم أن تباع بمبلغ يصل إلى 15 ألف يورو (18 ألف دولار أميركي).

قميص بأكمام طويلة