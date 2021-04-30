تبدأ الحياة على متن "قارب الموت"

أنقذ خفر السواحل الإسبان طفلة ووالدتها بعيد ولادتها في عرض البحر، وفق ما أعلنته أجهزة الإغاثة في جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي.

وولدت المولودة الجديدة على متن مركب يقل مهاجرين كان يستقله 44 شخصا بينهم والدتها.

ونقلت الطفلة ووالدتها إلى المستشفى الجامعي في الكناري "لإخضاعهما لفحوص"، وفق ما أعلنته أجهزة الإغاثة على "تويتر"، موضحة أن المركب، وهو أحد قوارب الموت التي يستقلها مهربو البشر، تم قطره إلى ميناء "أرغينيغين" في جزيرة كناريا الكبرى.

وبالإضافة إلى الوالدة وطفلتها، كان على متن المركب 11 امرأة وأربعة قصّر و28 رجلا، جميعهم من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت جمعية الصليب الأحمر على "تويتر" إلى أن "الطفلة بصحة جيدة".

يأتي ذلك بعد يومين على وصول مركب تم قطره إلى جزيرة "تينيريفي" عثر على متنه على جثث 24 مهاجرا بينهم قاصران.

وتضاعفت محاولات عبور المهاجرين من أفريقيا إلى جزر الكناري في رحلات محفوفة بالمخاطر بسبب التيارات القوية منذ العام 2019 وتشديد رقابة الاتحاد الأوروبي على البحر المتوسط.

والعام الماضي وصل 23 ألفا و23 مهاجرا إلى الأرخبيل الإسباني، أي أكثر بثمانية أضعاف مقارنة بالعام السابق، وفق وزارة الداخلية الإسبانية.

وقضى 1851 شخصا على الأقل في العام 2020 خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، وفق المنظمة غير الحكومية "كامينادو فرونتيراس".