منذر رياحنة يواجه نهاية مأساوية في رمضان !

علي عبد الرحمن (القاهرة) - كشف منذر ريحانة عن مصير علاقته العاطفية مع «شفيقة»، في مسلسل «موسى»، وقال لـ «الاتحاد»: إن نهايتها ستكون مأساوية للغاية وهذا ما نشهده في الحلقات القادمة.

وأعرب رياحنة عن سعادته برد الفعل الإيجابي حول شخصية «نوفل»، التي يجسدها في الأحداث، وأنه فوجئ بكم الإشادات عن أدائه والتي وصلت إلى حد السباب والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح منذر أن شخصية «نوفل»، الصعيدي مركبة وغير سوية، تحمل داخلها سخطاً كبيراً على ماضي عائلته وأصله الغجري، وخصوصاً والدته التي كانت تتخذ من الدجل والشعوذة مصدر رزق لها، بالإضافة إلى رفضه من عائلة موسى، في الزواج من «شفيقة».

وتدور أحداث العمل حول شاب يمارس العنف على المواطنين ذوي النفوذ الذين يستغلونه بشكل خاطئ، اعتقاداً منه أنه يحقق العدالة المفقودة من وجهة نظره.

وحول مشاركته في المسلسل البدوي «جلمود الصحاري»، أوضح ريحانه أنه يجسد شخصية زعيم مجموعة قطاع الطرق ويسعى دائماً لبث الفتن بين القبائل من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، وتدور أحداثه حول فتاه تحاول المزج بين حياتها الحضرية وعادات وتقاليد قبيلتها البدوية، وصراعات الثأر بين القبائل.

ومن جانب آخر يواصل منذر استكمال مشاهده في فيلم «آل هارون»، وتدور أحداثه حول تشكيل عصابي متخصص في تجارة الآثار وتنشب بين صراعات دموية من أجل السيطرة وبسط النفوذ، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، وعبير صبري.