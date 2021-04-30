بعد الإصابة بكورونا.. نقل سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى مستشفى

نقل نجم الكوميديا الفنان والممثل المصري الشهير سمير غانم، وزوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بحسب مواقع مصرية وعربية عدة.

كانت ابنتهما دنيا سمير غانم قد أصيبت بالفيروس وشفيت منه.

ونقل موقع "العربية نت" عن الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنتهما دنيا قوله إن النجمين الكبيرين أصيبا بالفيروس، ويتلقيان الرعاية حاليا في مستشفى.

وأضاف رضوان أن الفنان الكبير سمير غانم دخل، أمس الخميس، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز المستشفى، منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وطلب رضوان من الجمهور الدعاء بالشفاء لوالدي زوجته.

كانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي بصحبة ابنتها دنيا. ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج.

وتأجل مسلسل كان مقررا أن تطل منه دنيا سمير غانم ووالدتها دلال في رمضان بسبب إصابة دنيا بالفيروس.