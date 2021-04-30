هل نعرف كيف كان يتحدث الآباء والأجداد؟

الشارقة (الاتحاد)- لكل من يواجهون صعوبة في فهم بعض الكلمات التراثية وما ترمي إليه، يقدم الدكتور سعيد الحداد على قناة "الشرقية من كلباء" برنامج "مصطلحات تراثية"، معتمداً على سلاسة الطرح وتبسيط المصطلحات لتقريب مفردات وكلمات التراث ورموزه حتى يستوعبها المشاهد ويفهم معانيها وأغراضها.

وبمفردات مثل البندر، والسِردال، والسنيـار، والندبة، والخطارة، واليمالة، والشوفه، يصطحب البرنامج مشاهديه إلى ذاكرة اللهجة الإماراتية وبيئتها الثقافية والاجتماعية، حيث يبث يومياً عند الساعة 4:45 مساءً، ويمكن للمشاهدين أيضاً متابعته على تطبيق مرايا عبر الهاتف الجوال أو عبر صفحة البرنامج على الرابط https://maraya.sba.net.ae/title/529.



البرنامج من أفكار الدورة البرامجية الجديدة لرمضان هذا العام، ويقدم بقالب يدمج بين تبسيط المصطلح وعرض خلفيته الاجتماعية واستخدامه ضمن عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، إذ يقسم البرنامج المصطلحات التراثية حسب البيئات الإماراتية المعروفة (البحرية والزراعية والجبلية) إلى جانب مفردات عامة مشتركة.

وتنتقل كاميرا "مصطلحات تراثية" لتصوير حلقة كل مصطلح في البيئة الخاصة به.