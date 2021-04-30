د. شريف عرفة يكتب: عضلات الابتكار

ليس الابتكار مقتصراً على الفنانين والمخترعين، بل إن مهارة التفكير الإبداعي ضرورية للجميع بدرجات متفاوتة، حتى لأصحاب المهند التي تبدو بعيدة عن الإبداع.. فهناك إبداع في طريقة رص البضائع على رفوف السوبر ماركت، وفي إعداد وصفات طبخ جديدة وفي ترتيب الغرفة في أسرع وقت ممكن.. لكل منا إبداعه الخاص، الذي يتلخص في حل مشكلة أو الإتيان بجديد يحسن الوضع القائم.. لا أن تكرر الحلول السابقة أياً كان السياق الجديد الذي تواجهه.

لكن، دعونا نطرح سؤال المليون دولار كما يقال: كيف يصبح الإنسان أكثر إبداعاً؟

بالطبع للبيئة الخارجية والفروق الجينية دور كسائر المهارات الذهنية، لكنها كالعضلة يمكن تدريبها وتقويتها.. كما يتفاوت الناس في قدراتهم الرياضية، بعضهم رياضي بالفطرة، بينما يحتاج غيره لبذل جهد كي يصل لمستواه.. هناك من يبدعون بسهولة، وهناك من يحتاجون لتراكم الخبرة واستمرار الممارسة لتنمية هذه المهارة.. ولهذا يمكن ممارسة هذه العادات:

أولاً: الحرص على استمرار المدخلات.. مخك يشبه الخلاط: أدخل فيه كافة صنوف الفواكه ليخرج منه الكوكتيل الخاص بك، لكن لو لم تدخل فيه إلا عنصر واحد سيظل يخرج نفس العصير دون جديد.. بالمثل، لا يستطيع الإنسان أن يكون كاتباً جيداً، ما لم يكن قارئاً جيداً.. لن يستطيع أن يكون فناناً تشكيلياً ما لم يمد ذائقته البصرية بكل جديد.. هذه نقطة مهمة يهملها كثير من المبدعين للأسف حين يحترفون وتجرفهم انشغالات المهام الوظيفية اليومية.. بينما وقت فراغ المبدع ليس وقت فراغ.. بل فرصة لاكتساب مدخلات جديدة سوف تساعده في استمرار إبداعه.

- النقطة الثانية، هي المشاعر الإيجابية.. حسب نظرية التوسيع والبناء لباربرا فريدريكسون، فإن المشاعر الإيجابية توسع مجال الإدراك.. تجعل نظرتك للعالم أوسع وأشمل من النظرة الضيقة التي تجبرك عليها المشاعر السلبية.. في المختبرات، حين يشعر الناس بمشاعر إيجابية - كالسخرية أو الفرحة.. - فإن مجالهم البصري يتسع ويرون مالا يراه غيرهم.. يحدث هذا على المستوى البصري والإدراكي أيضاً.. سيخطر ببالك حلول مبتكرة أكثر مما يراه غيرك.. لاحظ أن المشاعر إيجابية لا تشمل فقط الضحك والقهقهة، بل أيضاً السكينة والتسلية والاهتمام.. من هذه الحالة العاطفية تأتي الأفكار، من الشرود في منظر يعجبك أو مشاهدة فبلمك المفضل.. بينما قد يحتاج التنفيذ لمشاعر سلبية للتركيز في التفاصيل.. كل مبدع لديه وصفته الخاصة.

- النقطة الثالثة، هي الاستمرار.. الفرق بين المحترف والهاوي، هو أن الهاوي لا يعمل إلا حين تراوده الرغبة.. أما المحترف فيستطيع استحضار هذه الرغبة.. ويحدث هذا بالاعتياد والعمل المنتظم. ستيفن كينج - مثلاً - يكتب يومياً دون كلل.. وحين سئل عن «سدة الكتابة» قال: هل يجوز لرجل الإطفاء ألا يخمد الحرائق لمجرد أن مزاجه ليس رائقاً؟

- النقطة الرابعة هي التغذية المرتجعة.. المردود.. المخترع يجرب جهازه كي يعرف إذا كان يعمل أم لا، وكذلك ينبغي لأي مبدع.. تابع رد فعل القراء، أو المتخصصين، أو قارن إنتاجك بغيرك.. لا أحد يلاحظ نقاط ضعفه أو يعترف بأنه سيئ.. لا بد من وجود نقطة ارتكاز تقيس بها مدى إبداعك لتطور من نفسك.. فكثيراً ما أقابل أناساً فخورين بإنتاجهم الخالي من الإبداع.. مقتنعين تماماً أنهم موهوبون، رغم أنهم في حقيقة الأمر موهومون.