تصريحات صادمة من نيللي كريم عن ابنتها

محمد قناوي (القاهرة) - تصريحات صادمة، أطلقتها نيللي كريم أثناء حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على إحدى الفضائيات المصرية، وأثارت جدلاً كبيراً، حيث ذكرت أنها تزوجت في السابعة عشرة من عمرها دون علم أسرتها، ولكن إذا تزوجت ابنتها سراً دون علمها ستقتلها.

وأشارت نيللي إلى أنها لم تتعرض للعنف خلال تجربة زواجها التي استمرت 11 عاماً، لكن تخلل سوء التفاهم.

وأوضحت أنها رفضت الكثير من عروض الزواج، حيث إنها دائما تسعى أن تتأسس العلاقة على الحب حتى يتم الزواج.

ونفت كريم، شائعات زواجها من ثري عربي، وأشارت نيللي إلى أنها لا تهتم بالحديث عن تعرضها للخيانة.

وأشارت إلى أنها لا تحب الممثل غير الملتزم، لأن عدم الالتزام قاتل وينم عن عدم الاحترام، وأن عدم الاستسلام أكثر ما تحبه في شخصيتها، لكن تغير مزاجها من فترة إلى أخرى أكثر ما تكرهه، وأن مرض والدتها أصعب موقف مر عليها.

وتابعت أن وصفها بأنها نسخة مشوهة من نيللي وشيريهان هو أسوأ تعليق كتب عنها عندما بدأت مسيرتها الفنية بتقديم الفوازير، وتركز في الفترة المقبلة على أن تكون متفائلة وأوضحت نيللي أن إبداء رأيها في الأشخاص أكثر الأسئلة التي لا تحبها.

وأكدت عدم رفضها المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل بـ"100 وش" بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، في رمضان الماضي.

وأشارت إلى أنها وافقت على الدور البسيط في "الفيل الأزرق" الجزء الأول، لأنه فيلم مهم مع مخرج كبير، وأمام فنان كبير مثل كريم عبد العزيز، وأنها شاركت في الكثير من الأعمال بمشاهد بسيطة، إذ أنها تشارك في الأعمال التي تعجب بها، كما أنها لم تحسب حجم المساحة ولكن تنظر لقيمة العمل.

وعلقت كريم، على تصريحات محيي إسماعيل السلبية بحق موهبتها مؤكدة احترامها لوجهة نظره بخصوص أنها لا تمتلك القدرات الفنية لتكون عضو لجنة تحكيم في المهرجانات السينمائية، وأشارت إلى أنه فنان مثقف ويجب احترامه، موضحة أن لجان تحكيم المهرجانات من المهم أن يكون فيها فنان مشهور ليعطي ثقلاً للمهرجان.

وأشارت إلى فشلها في إدارة مدرسة البالية الخاصة بها، لأنها كانت تريد أن تؤسسها على الأصول التي تعلمتها في في روسيا، إلا أنها فوجئت بردود فعل أهالي الطلاب الذين كانوا لا يريدون تطبيق القواعد، فضلًا عن عدم التزام الطلاب.