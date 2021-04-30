مارس الرياضة باعتدال قبل الإفطار

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أكدت ديما ضاهر أخصائية اللياقة والرياضة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، أن ممارسة الرياضة لمدة ساعة قبل الإفطار خلال شهر رمضان، تساعد كثيراً في فقدان الوزن عند الصائمين الراغبين في التخلص من نسبة من الدهون وخسارة الوزن، مشيرة إلى أن الرياضة المعتدلة قبل الإفطار بساعة والتي تكون في الغالب المشي والهرولة، تساعد كثيراً في التخلص من الدهون في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت: يجب الانتباه إلى أن الخسارة المثالية للدهون تكون بحدود 500 غرام من الدهون أسبوعياً، مشيرة إلى أن الصائمين الراغبين في بناء العضلات عليهم ممارسة الرياضة بعد 2 إلى 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار، مع الحرص على تناول كميات قليلة من الطعام على وجبة الفطور، والتي يحبذ أن تكون في البداية مياهاً وتمراً وسلطة وشوربة وكميات قليلة من البروتينات والنشويات مثل الأرز.

وأوضحت أنه ممكن تناول وجبة ثانية بعد ساعات من وجبة الإفطار بعد ممارسة الرياضة، والتي يتم خلالها التركيز على الخضروات والبروتينات وكمية معتدلة من النشويات، بالإضافة إلى تناول الفواكه بدلاً من الحلويات كوجبة خفيفة، وضرورة الابتعاد عن الحلويات التي يكثر الإقبال عليها خلال رمضان، مؤكدة أن الصائم الذي يرغب في خفض وزنه خلال رمضان يجب مراعاة أن العنصر الرئيس لخفض الوزن هو تقليل كميات الطعام في الدرجة الأولى والتي تشكل 70% من نجاح خطة خفض الوزن، ثم ممارسة الرياضة، أي أن ممارسة الرياضة لوحدها لا تكفي لخفض الوزن، وإنما الأساس هو تحديد كميات الطعام التي يتم تناولها بهدف تقليل كميات السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والتي تختلف من شخص لآخر لعدة عوامل، منها نوعية الطعام الذي يتم تناوله، ووزن الشخص ومدى معاناته من الوزن الزائد إلى غير ذلك.

وأشارت إلى أن جسم الإنسان ذكي، وبالتالي هناك عوامل أخرى إلى جانب تقليل السعرات الحرارية وممارسة الرياضة لخفض الوزن وتقليل الملح وشرب كمية كافية من المياه، وهي الشعور بالراحة والهدوء والنوم لساعات كافية والابتعاد عن القلق والتوتر، فهذه العوامل تعزز من التفاعلات البيولوجية داخل الجسم، والتي تساعد على تخفيض الوزن لمن يقلل من كميات الطعام ويمارس الرياضة المنتظمة لخسارة الوزن، محذرة من الفقدان السريع للوزن وبنسبة كبيرة، حتى لا يعاني الجسم من فقدان العناصر الغذائية الرئيسية التي توفر الطاقة اللازمة لمختلف الأعضاء للقيام بوظائفها على الوجه الأكمل.