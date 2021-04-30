طارق لطفي لـ«الاتحاد»: «القاهرة كابول» جرس إنذار ضد التطرف

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكد طارق لطفي أن مسلسل «القاهرة كابول»، يسلط الضوء على أساليب الجماعات الإرهابية في السيطرة على عقول الشباب، تارةً باستخدام الدين وتارةً بالمال، موضحاً أن العمل بمثابة جرس إنذار ضد التطرف.

وكشف لطفي لـ«الاتحاد»، أن شخصية الإرهابي «رمزي»، التي يجسدها في العمل معقدة للغاية، وتمر بالعديد من التحولات والتعقيدات النفسية، فهو شاب نشأ في حي السيدة زينب بالقاهرة، وينتمي لأسرة متوسطة ويعشق كل أنواع الفنون وخاصة الشعر.

وأشار إلى أن «رمزي» تحول تدريجياً إلى أن أصبح متطرفاً شرساً باعتناق أفكار خاطئة تروج لها الجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب وتنفيذ مخططاتها، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ويشارك في بطولته خالد الصاوي.

وعن ربط ملامح الشخصية الشكلية بزعيم القاعدة أسامة بن لادن، قال طارق إن اختيار اسم «رمزي» متعمد لرمزيته إلى أشياء وأشخاص، ونحن لا نقدم أي سيرة ذاتية لأحد، ولكن الشخصية من حيث الشكل تشبه أربع شخصيات من قادة الجماعات الإرهابية حول العالم، لأنهم متشابهون في بعض الصفات منها التحدث باللغة العربية الفصحى، وإلقاء الخطب، وطول اللحية، وارتداء الجلباب.

وكشف لطفي أن الزي تم شراؤه من أفغانستان، أما أماكن التصوير والمناطق الجبلية فقد تمت في الغردقة بإحدى القرى القديمة التي ترجع نشأتها إلى العام 1800م.

وتتواصل الأحداث حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، ويطرح العمل قصة ثلاث شخصيات، إعلامي وضابط وإرهابي، ويناقش كيف أن الثلاثة رغم حصولهم على القدر نفسه من التعليم والنشأة، إلا أن كلاً منهم مضى في اتجاه مختلف.

كلاكيت ثاني مرة

وحول تجسيده لشخصية الإرهابي من قبل في العام 1994، أوضح طارق أن شخصية «مصباح»، في مسلسل «العائلة»، مختلفة كلياً، لأنها عن شاب يعاني من قسوة الظروف الاجتماعية والاقتصادية ما سهل استقطابه إلى الجماعات الإرهابية، على عكس «رمزي»، الذي لم يعانِ من أي ضغوط على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولكن انحرافه بسبب قناعته بأفكار خاطئة جعلت منه إرهابياً متطرفاً.

«الجوزاء»

وعلى الصعيد السينمائي يخوض لطفي تجربة جديدة لفيلم يحمل اسم «الجوزاء»، ويرصد من خلالها الطبيعة النفسية لمواليد برج الجوزاء، المعروف عنهم أنهم سريعو الملل ومحبون للتجدد بشكل دائم، وجار ترشيح باقي أبطال العمل، ومن المقرر بدء التصوير بعد عيد الفطر.

وينتظر لطفي طرح فيلمه «حفلة 9»، ويجسد فيه شخصية القاتل الغامض الذي يبحث عنه الجميع، وتدور الأحداث حول حفل فني تقع به جريمة قتل، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، ونهال عنبر، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج عبد المنعم ربيع.

ذكريات

أوضح طارق أن ذكريات طفولته في شهر رمضان تشمل استعداد الأسرة له مبكراً، وشراء الفانوس الذي كان يضاء بالشمع، ومشاركة الجيران في تعليق الزينة المصنوعة من الورق، وكانت أجواء الشهر الفضيل رائعة بتجمع أفراد العائلة على الإفطار، ثم مشاهدة الفوازير.