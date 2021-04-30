كيف قتلت موظفة رعاية 4 أشخاص في دار تعمل بها؟

أمر مكتب المدعي العام في مدينة بوتسدام الواقعة شرقي ألمانيا، اليوم الجمعة، بأن تخضع موظفة رعاية صحية لاختبار نفسي.

جاء ذلك بعد أنباء بأنها هاجمت أربعة أشخاص في دار الرعاية الاجتماعية بأصحاب الاحتياجات الخاصة، التي تعمل بها، فقتلت أربعة، وأصابت آخر بجروح خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هناك علامات قطع شديدة في الحلق ظهرت على الأشخاص الأربعة، الذين قتلوا في الهجوم. وتتراوح أعمار هؤلاء الأربعة بين 31 و 56 عامًا.

يأتي قرار مكتب المدعي العام بعد إحالة المرأة مؤقتًا إلى عيادة للأمراض النفسية من قبل قاضٍ، أمس الخميس، أي بعد يوم من الهجمات.

وذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام في بوتسدام أن المرأة، التي تعمل منذ فترة طويلة في هذه الدار، لم تعلق حتى الآن على هذه الجرائم المزعومة.

ولم يكشف عن هوية المرأة بسبب قوانين حماية البيانات الصارمة في ألمانيا.

وقال متحدث باسم دار الرعاية إن الشخص المصاب يتعافى بعد خضوعه لعملية طارئة.

وأضاف المتحدث: "هذه أخبار جيدة لنا جميعًا"، لكنه أشار إلى أن الموظفين والمقيمين في الدار لا يزالون في حالة صدمة عقب الهجوم.