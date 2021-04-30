أسد يهرب من حديقة حيوان ويزرع الرعب

أثار أسد هارب الرعب في إقليم أرض الصومال بعد أن فرّ من حديقة الحيوان التي كان يوجد فيها.

تمكن الحيوان المفترس من الهرب، أمس الخميس، عندما فتح حارسه القفص لإحضار طعام له.

ودفع ذلك إلى عملية بحث فورية وإغلاق مدينة «هارجيسا» التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، حتى يتسنى للمسؤولين تتبع الأسد.

وقد قتل الحيوان لاحقا بنيران الشرطة بعد أن اضطرت لإطلاق النار عليه لإنقاذ امرأة، كان يهاجمها.

وأضافت الشرطة أن المرأة، التي هاجمها الأسد في شارع عام، تعرضت لإصابات في الرأس والرقبة.