صورة تكشف حقيقة الفنانة حورية فرغلي!

أعلنت الفنانة الشابة حورية فرغلي شفاءها، بعد سلسلة طويلة من الجراحات أجرتها الفنانة حورية فرغلي في الولايات المتحدة الأميركية لعلاج أنفها مما أصابه بسبب خطأ طبي.

ونشرت الفنانة صورة لها بمظهرها الجديد على "انستجرام" الذي اختلف كثيراً عما كانت عليه في الماضي، وعلقت قائلة "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

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يشار إلى أن فرغلي قد مرت قبل إجراء الجراحات بحالة نفسية سيئة للغاية، وطلبت من محبيها الدعاء لها. وقد استعان الأطباء لإصلاح الخطأ بعظام من جسدها من أجل ترميم مكان الأنف، وأجرت العديد من العمليات الدقيقة ضمن رحلة علاجية طويلة، بحسب موقع العربية نت.

وخلال الفترة الماضية ابتعدت حورية فرغلي عن الأعمال الفنية، وعاشت في عزلة تامة. تجدر الإشارة إلى أن الفنانة حورية تلقت آلاف التعليقات التي تهنئها على سلامتها من قبل زملائها ومحبيها.