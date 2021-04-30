شاهد.. مومياء مصرية حامل

اكتشف باحثون بولنديون أول مومياء لسيدة حامل أثناء فحصهم مومياء مصرية قديمة بالأشعة السينية واختبارات الحاسوب، وكانوا يعتقدون أنها لكاهن.

وأعلن الباحثون أن هذه أول حالة معروفة في العالم لمومياء قديمة لامرأة حامل وفي شهرها السابع.

يشار إلى أن المومياء وصلت إلى وارسو عام 1826، والنقوش الموجودة على التابوت تزعم أنها لكاهن ذكر. بيد أنه لم يجر فحص المومياء قبل الفحص الحالي الذي دحض الاعتقاد بأنها لرجل.

وقالت مارزينا أوزاريك-زيلك، عالمة الأنثروبولوجيا وعالمة الآثار، لوكالة أسوشيتد برس: "اكتشفنا أنها امرأة حامل. وعندما رأينا القدم الصغيرة ثم اليد الصغيرة للجنين، شعرنا بالصدمة حقاً".

ووفقاً لتقديرات العلماء، يتراوح عمر المرأة بين 20 و30 عاماً، وقالوا إن حجم جمجمة الطفل يشير إلى أنها كانت في الأسبوع 26 إلى 28 من الحمل.

كما نُشرت النتائج التي توصل إليها باحثو مشروع مومياء وارسو بعد سنوات من الاختبارات على هذه المومياوات وغيرها في متحف وارسو الوطني هذا الأسبوع في "مجلة العلوم الأثرية".

من جهته، قال فويتشخ جيزموند، عضو الفريق من أكاديمية العلوم البولندية "هذا الاكتشاف هو الأهم والأبرز حتى الآن، إنه مفاجأة تامة. إنه يتيح فرصاً للمعرفة عن الحمل وعلاج المضاعفات في العصور القديمة".