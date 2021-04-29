يسرا: لا أتدخل في اختيار الممثلين

محمد قناوي (القاهرة)

نفت الفنانة يسرا تدخلها في اختيار الممثلين المشاركين في العمل، وقالت: إن هذا القرار يعود للمخرج وحده، قد أشارك في النقاش والترشيحات إذا وجدت ممثلاً مناسباً لدورٍ بعينه، ولكن في النهاية رأيي استشاري. أما عن اختيارها دائماً للشباب للمشاركة في أعمالها، فقالت: أحب إظهار شباب جديد معي، وعدد كبير من أبطال السنوات العشر الماضية من الشباب الذين شاركوا في أعمالي، والوجوه الجديدة والفنانين الذين يلمعون، من حقهم عليّ أن أقدّمهم لأني في بداياتي قدّمني نجوم كبار وتحملوا مسؤولية ظهوري، وأدرك أنه حان دوري لمساندة الشباب، وإتاحة الفرص للموهوبين.

عمل جماعي

وأضافت يسرا: منذ بداية حياتي الفنية، أؤمن بأن الفن عمل جماعي، فلا شيء يمكن أن يخرج بمجهود فردي، ويجب أن يحب من حوله، ويحرص على ظهورهم بشكل جيد حتى يخرج العمل ككل بشكل رائع، وهذا ما تعلمته من أساتذتي الكبار الذين تعلمت على أيديهم، وكانت أولى القواعد أن الفنان ليس بحجم دوره ولكن بأهميته؛ لذلك أنا متخلصة تماماً من عقد النجومية وأمراض السيطرة على العمل؛ ولأنني «شبعانة» شهرة ونجاح والحمد لله.

«حرب أهلية»

وتنافس يسرا في دراما رمضان الحالي بمسلسل «حرب أهلية»، الذي يتناول حكايات وقضايا عائلية تهم الأسرة العربية.. وأكدت لـ «الاتحاد» أنه من الأعمال المهمة، ويعتمد على التشويق، وأن شخصياته مأخوذة من الواقع. وأشارت إلى أن هذا النوع يجذب الجمهور أكثر من غيره، ويحرص على متابعة الأحداث لمعرفة ما الذي يستجد فيها، ولكون القصص قريبة منهم ومن مشاكلهم يتابعونها باهتمام.

وقالت يسرا: أقدم شخصية «مريم» من أنجح طبيبات التجميل في مصر وصاحبة مستشفى تجميل، قوية وواثقة من نفسها ومن قدراتها وتعتمد على نفسها، لكنها تكتشف أنها على وشك أن تخسر كل شيء، فتحاول حماية نفسها وعائلتها وابنتيها اللتين تمثلان كل حياتها، وتمر بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأساً على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة.

تغيير الجلد

وتتوقف يسرا عند أهمية فكرة تغيير الممثل لجلده شكلاً وموضوعاً، كي لا تكون خطواته متوقعة، وبالتالي يترك هامشاً لمفاجأة الجمهور، وتقول: طوال مشواري، أبحث عن التغيير في نوعية الأدوار والموضوعات، وقدمت شخصيات متعددة، منها الأرستقراطية، والفتاة الشعبية، وربة المنزل والمرأة العاملة؛ لذلك تواجهني مع كل عمل مشكلة البحث عن الدور الجديد، وعندما يتوافر لا أتردد في تقديمه، وهو ما تحقق في «حرب أهلية» في شخصية الدكتورة مريم. وأوضحت أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «خيانة عهد» في رمضان الماضي، تعمل مع المجموعة نفسها بداية من شركة «العدل جروب»، والكاتب أحمد عادل، ومدير التصوير يوسف بارود، والمخرج سامح عبد العزيز»، ولكن فريق العمل من الممثلين اختلف، حيث تتعاون مع فنانين لأول مرة منهم باسل خياط، وهو أحد أكثر الأمور التي أسعدتها، إضافة إلى أروى جودة، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة.

الشخصية.. أهم

وأوضحت يسرا أن اختيارات أعمالها مبنية على الشخصية، و«مريم» بالمسلسل تتعرض لمواقف جديدة ومختلفة لم تقدمها من قبل، وهذا حمّسها لقبول العمل، خاصة أنها تفضّل الأدوار متعددة الجوانب، بالإضافة إلى مناقشته قضايا أجيال عدة في أعمار مختلفة.. وعند تقديمها لعمل جديد، تبحث عن تفاصيلها وجوانبها غير المرئية التي يجب أن تكون عليها لتعطيها العمق المناسب ليصدقها الجمهور ويجعلها غير متشابهة مع أي شخصية أخرى تم تقديمها. وأعربت عن سعادتها بتعاونها مع المخرج سامح عبد العزيز للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي تحقق في مسلسل «خيانة عهد»، وكذلك مع المنتج جمال العدل لسنوات طويلة ما يقرب من 15 عاماً، وأيضاً سعيدة بوجود كل هؤلاء الأبطال ومشاركتهم في بطولة المسلسل.

هنومة

وأفصحت يسرا عن أمنيتها تقديم شخصية «هنومة»، التي لعبتها الفنانة هند رستم في فيلم «باب الحديد»، مشيرة إلى أنها قدمت الدور بمستوى عالمي في كل مشاهدها وردود أفعالها، ويجب على الجيل الجديد أن يتعلم من أدائها.

أنافس نفسي

وعن رؤيتها للمنافسة هذا العام في السباق الرمضاني، قالت: منذ سنوات وأنا لا أنافس إلا نفسي ولا علاقة لي بمنافسة رمضان، ولا أخشى المقارنة، وفي النهاية كل عمل يحصل على ما يستحقه، والمنافسة شيء صحي، وتدعو للاجتهاد، أما مسلسل «حرب أهلية»، فهو يحمل الكثير من الأحداث غير المتوقعة، وبه الكثير من المفاجآت، ولا يعتمد على الدراما التقليدية بل يقدم شكلاً جديداً.

وأكدت يسرا أنها رغم تقديم عشرات الشخصيات، ولكنها ما زالت بحاجة لتقديم أدوار جديدة، فكل مرحلة فنية في عمر الفنان لها تفاصيلها وأدوارها المناسبة، وعندما أسترجع الذاكرة أجد أنني قدمت أدواراً أسعدني تجسيدها.

ارتبط اسمها بالدراما

حول ارتباط اسمها بالدراما الرمضانية فقط وعدم المشاركة في أعمال بعيداً عن هذا الموسم، قالت يسرا: صحيح أن الكثير من أعمالي الدرامية التي حققت نجاحات كبيرة عرضت في رمضان وارتبط اسمها بالشهر الكريم، ولكنْ هناك أعمال عرضت خارج السباق الرمضاني، مثل مسلسلي «ملك روحي» و«لدينا أقوال أخرى».

وعن مدى تأثير خبرتها على شعورها بالاطمئنان مع دخولها عمل جديد، قالت: بالعكس التاريخ الفني يتطلب عملاً أكبر، لتقديم شيء جديد وجيد يحترم الجمهور، والاستناد للتاريخ لا يشفع، والنجاح لا يأتي بسهولة، وأظل خائفة مع أول حلقة من كل عمل.