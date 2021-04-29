فيديو.. السيسي يتوقف لينصح رب أسرة

توقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف وجودهم أثناء مروره، بحسب ما نقل موقع «بوابة الأهرام».

وهنأ الرئيس السيسي، في شريط الفيديو الذي نشره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، هذه العائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتعرف السيسي على أحوال العائلة المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

ونصح الرئيس السيسي، رب الأسرة، نظرًا لعدم ارتداء طفله خوذة قائلًا له «حرام عليك كدا خطر عليه لا خوذة ولا أي شيء». فرد عليه رب الأسرة بأنه يسير ببطء، حفاظاً على حياته وزوجته وولده.