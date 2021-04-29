نسرين طافش تقع في غرام «المداح»

تطل نسرين طافش على الجمهور في دراما رمضان هذا العام بعملين دراميين، هما مسلسل «المداح»، مع حمادة هلال، والمشاركة في المسلسل الإذاعي «نادي أندرويد»، مع أحمد عز. وقالت طافش لـ«الاتحاد»، إنها تجسد في العمل الأول شخصية فتاة ريفية أكملت دراستها الجامعية، وتمر بالعديد من التحولات الدرامية، محبة لكل من حولها، والمقربة لقلب والدها.

وتقع الفتاة في غرام «صابر المداح»، لكنه يرفض الزواج منها بسبب عمله كمعالج روحاني، وبعد وفاة والدها تتحول شخصيتها المحبة وتسعى للانتقام، بعدما تعرف من تسبب في مقتل والدها، وصراعها مع شقيقتها بسبب الميراث، وعلمها بحبها للمداح وتزداد الأمور تعقيداً وتشهد الأحداث مزيداً من المفاجآت.

وتدور أحداث العمل في إطار التشويق حول منشد ديني ومعالج روحاني، تنقلب حياته ومن حوله رأساً علي عقب، مأخوذة من بعض القصص الواقعية، ويقدم رسالة بعدم الاستسلام للخرافات والوقوع في براثين الجدل والشعوذة. والعمل تأليف الثلاثي أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته محمد عز، وحنان سليمان.

وحول ربط المتابعين أحداث المسلسل بفيلم «البيضة والحجر»، للراحل أحمد زكي، أوضحت طافش أن العمل مختلف تماماً، ومن الممكن تشابه الخط الدرامي في مناقشة قضية الجدل والشعوذة وتأثيرها السلبي على المجتمع في كلا العملين ولكن كل منها له أحداثه المختلفة.

وعن مشاركتها الأولى في أثير الإذاعة المصرية من خلال «نادي أندرويد»، أكدت طافش على أنها تجربة ممتعة، وتجسد فيها شخصية «رويد»، الفتاة التي تساعد نادي، في استعادة تطبيقه الإلكتروني من إحدى العصابات. وتدور أحداثه في إطار الكوميديا التشويقية حول شاب صعيدي يصمم تطبيقاً إلكترونياً للهاتف الجوال هدفه مساعدة البشرية وتتم سرقته، تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي، ويشارك في بطولته أحمد صيام، وسميحة أيوب. فيلمان جديدان وتشارك نسرين في فيلم «الوريد»، والذي كان يحمل اسماً سابقاً «سيدي بشر» وتجسد البطولة النسائية فيه، وتدور أحداثه في إطار التشويق، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أحمد عبد الباسط، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، وعمرو سعد.

كما تشارك منذر رياحنة في بطوله فيلم «أموال عامة»، وتدور أحداثه حول إحدى العصابات المتخصصة بسرقة البنوك، تأليف هيثم الخميسي، وإخراج هادي الباجوري. المسرح وعن سر غيابها عن المسرح، قالت نسرين إنها تتمنى العودة إليه مرة أخرى بعد غياب 12 عاماً، منذ آخر عرض «كذا انقلاب»، للمخرج بسام كوسا، وتحلم بتقديم مسرحية كوميدية استعراضية تعتمد على الإبهار البصري بالتقنيات الحديثة.

الغناء وتعكف طافش على اختيار بعض الأغاني، لطرحها بداية العام المقبل، بعد النجاح الذي حققه ألبومها الغنائي «حلوة»، العام الماضي على المنصات الرقمية، ولا تعتزم طرح ألبومات كاملة في الفترة المقبلة. الدراما السورية وأوضحت نسرين أن الدراما السورية تعيش حالة من الانتعاش، على الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد، والسباق الرمضاني يتضمن العديد من الأعمال الجيدة مثل «الكندوش»، و«خريف العشاق».

وقالت: قدمت العديد من الأعمال الناجحة ذات الحبكة الدرامية الجيدة، وآخر أعمالي السورية مسلسل «مقامات العشق»، وجسدت شخصية «ست الحسن»، امرأة شديدة الجمال، لكنها مقعدة وصعبة للغاية، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً بالوطن العربي.

وأعربت نسرين عن أمنيتها في اختفاء ظاهرة الهوس الإلكتروني بالسوشيال ميديا، والتخلص من تأثيرها السلبي على الشباب والذي تحول عند الكثيرين إلى إدمان وعدم الإحساس بقيمة الوقت، واختفاء التواصل الحقيقي بين أفراد الأسرة.